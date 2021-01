Inditex rivoluziona il format Zara Home

Il processo di rinnovamento del format Zara Home avviato da Inditex prenderà il via dal flagship store spagnolo di La Coruña, in Plaza de Lugo, che sarà riaperto a marzo dopo i lavori di restyling. Legame con la tradizione, con l'artigianato locale e sostenibilità sembrano essere i driver di questo format che intende offrire un'esperienza di acquisto in cui il prodotto venga valorizzato all'interno di uno spazio familiare, nel quale risulti distintivo il mix tra funzionalità e bellezza estetica, e con un'offerta integrata tra online e offline.

Le caratteristiche del flagship store

Il progetto legato allo store di La Coruña è guidato dall'architetto locale Elsa Urquijo. Si tratta di un negozio ecologico al 100%, esteso su un'area di 1.000 mq, caratterizzato da un design minimalista con materiali tradizionali della Galizia, tra cui granito, ardesia e quercia. Per quanto riguarda, invece, i materiali da costruzione includono in particolare la calce, che vanta le migliori credenziali di sostenibilità e costituisce la base dell'architettura vernacolare della Galizia, e il marmo gessoso.

Il negozio è stato suddiviso nelle stanze di una casa, nelle quali i prodotti saranno in primo piano, integrati da dispositivi digitali per facilitare l'accesso alla gamma online del marchio. Il piano terra ospita il soggiorno, con una selezione di mobili, cuscini, tappeti e altri oggetti decorativi, e la cucina, con stoviglie e utensili, comprese candele profumate e diffusori. Al piano superiore, si troverà la camera da letto insieme alla biancheria per il bagno.

I prodotti in assortimento, tra cui le capsule collection del brand, sono esposti in contenitori verticali in modo che siano facilmente accessibili. Per creare, infine, ambienti differenziati e atmosfere su misura, è stato creato un nuovo sistema di illuminazione.

Instore è disponibile uno schermo interattivo nel quale i clienti potranno verificare la disponibilità di qualsiasi articolo, visualizzare informazioni dettagliate con immagini coordinate e idee di decorazione e aggiungere articoli a un virtuale carrello della spesa che verrà automaticamente spostato sull'app del cliente tramite codice QR in modo che possa completare i propri acquisti con facilità. Se il prodotto desiderato è disponibile in negozio, è possibile ritirarlo senza attendere la consegna.