Infiore Selection: la qualità della carta professionale a casa tua

Il mondo della grande distribuzione ha lasciato chiare indicazioni su quelli che saranno i principali driver di acquisto per l’anno appena iniziato. Sostenibilità, qualità e risparmio saranno tra le leve di acquisto che cattureranno l’interesse del consumatore moderno, sempre più attento alle caratteristiche intrinseche dei prodotti proposti tra gli scaffali del supermercato. In questo senso le aziende capaci di lanciare referenze innovative, accattivanti, ma soprattutto utili a soddisfare le piccole esigenze di consumo della vita di tutti i giorni vinceranno le sfide imposte dalla grande distribuzione. Tra le novità della gdo targata 2022 troviamo Infiore Selection, la nuova linea consumer di Industrie Celtex, azienda della tissue valley lucchese specializzata nella produzione di referenze in carta per il settore dell’Away from Home, da oggi presente anche sugli scaffali dei supermercati.

Una nuova sfida in un nuovo canale, come sostiene Roberto Tosca, Direttore Commerciale Consumer in Industrie Celtex: “Dopo la lunga esperienza ultratrentennale maturata nel mondo dell’Away from Home abbiamo deciso di metterci in gioco in un nuovo scenario. Infiore Selection rappresenta la qualità dei migliori prodotti di Industrie Celtex da anni utilizzati in molteplici contesti del mondo dell’igiene e della pulizia professionale portata nei supermercati. Una linea completa di tutte le referenze richieste dal consumatore, in grado di soddisfare le principali aree d’uso della pulizia domestica. Dalla cucina al bagno, dall’arredo tavola al fai da te Infiore Selection ha sempre una soluzione pronta all’uso”.

Tra i protagonisti di gamma che saranno anche presenti alla prossima Fiera Marca del 12 e 13 aprile troviamo Strizzami, la carta milleusi che può essere bagnata, strizzata e riutilizzata. Super assorbente, grazie ai suoi tre veli e ultra resistente per la sua particolare trama, Strizzami è l’asciugatutto che razionalizza i consumi di carta in cucina evitando inutili sprechi, perché riutilizzabile più volte nelle varie operazioni di asciugatura e assorbenza. La pratica erogazione centrale, direttamente dal cuore del prodotto, consente di mantenere il rotolo all’interno della confezione, per una maggiore protezione della carta.

Insieme a Strizzami, Infiore Selection lancia anche Quik, l’asciugatutto compatto che cambia le regole della pulizia domestica. Con Quik il tradizionale rotolo cede il posto alla carta in formato piegato che con la sua innovativa confezione-dispenser eroga fogli in pura cellulosa già aperti, uno per volta e protetti fino al loro utilizzo. Salvaspazio e versatile, Quik è adatto alla pulizia di tutti gli ambienti della casa: dalla cucina al bagno, dal garage al giardino perché facilmente trasportabile e posizionabile su qualsiasi ripiano. Una carta casa sempre a portata di mano.

Entrambi i prodotti saranno disponibili anche in formato palbox, una pratica soluzione “chiavi in mano” pensata per le aree promozionali dei superstore, che consente di ridurre del 40% il tempo di manodopera necessaria per movimentare e sistemare la merce, garantendo una maggiore visibilità del prodotto.

“Infiore Selection si distingue anche nella confezione – conclude Tosca -, dove il nero e la trasparenza diventano sinonimo di tecnologia e innovazione, lasciando intravedere il prodotto ancor prima del suo acquisto. Una qualità che si conferma nel momento dell’uso”.

Con Infiore Selection consumi meno per consumare meglio, il tutto nel rispetto dell’ambiente e con garanzia di qualità.

Per maggiori informazioni: www.infioreselection.it