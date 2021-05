Infiore Selection, quando la carta incontra la tecnologia

Consumare meno e consumare meglio, questo è il nuovo paradigma di consumo della grande distribuzione. Una Gdo, in cui l’acquisto è passato da semplice atto di consumo a vera e propria esperienza di utilizzo da parte di un consumatore 4.0, aggiornato sui driver di acquisto. Dalla filiera controllata alla sostenibilità delle aziende produttrici, dagli imballaggi sostenibili in carta o plastica riciclata fino a prodotti biologici ed ecologici: oggi più che mai la GDO si fa portavoce di qualità, rispetto ambientale e riduzione degli sprechi. Ecco che la risposta al cambiamento è proporre referenze innovative, sostenibili e in linea con i nuovi criteri ambientali. E’ il caso di Industrie Celtex, impresa del settore cartario specializzata nella produzione di tissue, carta ad uso igienico sanitario, tessuto non tessuto e sistemi di dispensazione per il mercato professionale. Da player della paper valley lucchese e forte di una solida esperienza acquisita al contatto con gli specialisti del pulito, Industrie Celtex presenta al grande pubblico Infiore Selection, una carta dalla qualità professionale in formato casa.

“Infiore Selection - sostiene Roberto Tosca, Direttore Commerciale di Industrie Celtex - è l’esperienza professionale del saper far carta portata a scaffale. Soluzioni che spaziano dagli asciugatutto ai tovaglioli, dalla carta igienica ai panni, per affrontare le piccole e grandi sfide della vita di tutti i giorni. Infiore Selection è una carta dall’anima tecnologica, nata per il mondo dei professionisti e oggi in grado di sorprendere anche i clienti della GDO, grazie alle elevate performance”. Tra i protagonisti della linea troviamo Strizzami, l’asciugatutto compatto in pura cellulosa che bagni, strizzi e riusi. Una carta cucina super assorbente e resistente anche da bagnata che consente di ridurre gli sprechi, migliorando gli standard di pulizia in tutti gli ambienti domestici. E per il bagno Flutech®, la carta igienica in grado di dissolversi in acqua in soli 9 secondi senza enzimi. La soluzione domestica agli spiacevoli intasamenti del wc, sinonimo di massima spappolabilità ed efficienza.

“Anche nel packaging Infiore Selection esce dagli schemi, ribadisce Tosca, poiché la trasparenza che caratterizza le referenze è sinonimo di autentica qualità, senza inutili orpelli. Prestazioni di livello professionale applicate all’ambiente domestico, per usare solo quanto basta, eliminando tutti gli sprechi. Linee minimali in cui la carta si mostra ancora prima dell’acquisto per confermare la percezione qualitativa nel moment of truth”.