Infiore Selection: quando la qualità della carta fa la differenza

La grande distribuzione è un mercato in continua evoluzione, un mondo in cui il solo prezzo non è più sufficiente per guadagnarsi la fiducia dell’acquirente. Di fronte ad un consumatore moderno ed evoluto, dall’animo sostenibile e dalle modalità di acquisto nomadi e fugaci il test decisivo è il moment of truth, quando il prodotto acquistato si rivela per le sue caratteristiche intrinseche. Un momento in cui a detta di molti consumatori a dover emergere è la qualità.

Industrie Celtex, azienda del settore cartario, attiva da oltre trent’anni nel settore dei professionisti delle pulizie, fa di questo aspetto un proprio cavallo di battaglia. Partendo da una filosofia produttiva incentrata sulla qualità e l’alto rendimento, Industrie Celtex ha creato Infiore Selection, la linea di prodotti in carta monouso per il mondo dei supermercati, di cui ci parla Roberto Tosca, Direttore Commerciale Consumer.

“Infiore Selection rappresenta l’esperienza ultra trentennale dei prodotti di Industrie Celtex portata nei supermercati. Una linea che si compone di tutte le referenze richieste dal consumatore moderno, in grado di rispondere alle principali aree d’uso della pulizia domestica. Dalla cucina al bagno, dall’arredo tavola al fai da te Infiore Selection è sinonimo di qualità e affidabilità”.

La gamma, presentata nella sua interezza lo scorso 12 e 13 aprile in occasione della fiera Marca, ha visto due protagonisti di eccezione, distintisi per innovazione e praticità d’uso, entrambi vestiti di nuovo.

Strizzami, l’asciugatutto a rotolo super resistente ed ultra assorbente che bagni, strizzi e riusi, che aumenta le performance di pulizia in cucina. Con Strizzami è sufficiente un solo foglio per ottenere alti standard di assorbenza, senza bisogno di srotolare metri e metri di carta per asciugare. Un prodotto che strizza l’occhio ai consumi e al risparmio. Il nuovo sistema ad estrazione centrale, visibile dall’adesivo posto sul top del prodotto, consente al consumatore di rimuovere l’anima di cartone al momento dell’apertura per erogare la carta direttamente dal cuore del rotolo. Una soluzione che mantiene il prodotto custodito nell’incarto, protetto da contaminazioni esterne.

Insieme a Strizzami anche Quik, l’innovativo asciugatutto in fogli piegati, estraibili singolarmente, già aperti e pronti all’uso. La pratica confezione-dispenser, compatta e salvaspazio, permette al consumatore di portare il prodotto da un ambiente all’altro, per avere carta pulitutto sempre a portata di mano. Un modo pratico e veloce per sconfiggere lo sporco in ogni angolo della casa: dalla cucina al salotto, dal bagno al garage. Entrambi i prodotti sono stati presentati anche in formato palbox, una soluzione “chiavi in mano” pensata per le aree promozionali dei superstore, che consente di ridurre del 40% il tempo di manodopera necessaria per movimentare e sistemare la merce, garantendo al contempo una maggiore visibilità del prodotto.

“In Infiore Selection – conclude Tosca -, la qualità e l’ultratrentennale esperienza di Industrie Celtex nel canale professionale si fondono per dar vita a referenze in grado di rispondere efficacemente alle piccole esigenze di igiene di tutti i giorni”.

Con Infiore Selection la pulizia passa ad un livello superiore. Minori consumi, maggiore risparmio.

Per maggiori informazioni: https://www.industrieceltex.com/