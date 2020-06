Ini: un flagship store a Milano

Il formato, pensato per l’asporto e il delivery (tramite Glovo), approda a Milano con il suo primo flagship store, realizzato in via Palermo 14, a due passi da Corso Garibaldi. Al centro dell'offerta la cialda, il “boccone perfetto”, da 2,5 cm di lato, fatta con ingredienti freschi ed eccellenze agroalimentari italiane. Si tratta di finger food “evoluti” nati da un progetto dei teorici del food design italiano, Paolo Barichella e Mauro Olivieri, con gli imprenditori Federico, Andrea e Nicola Crespi.

L’idea degli store Ini nasce dall’analisi del recente trend che vede fondersi il momento dell’aperitivo con quello della cena dando vita a un progetto in cui si incontrano food design e sperimentazione in cucina. In menu sono presenti 30 ricette declinate per assecondare i vari gusti di un ampo target di consumatori e che spaziano dal pesce alle verdure fresche a carni e formaggi italiani, fino alle creme dolci. Le 30 ricette ruotano periodicamente per avere in negozio sempre disponibili 15 creme tra cui scegliere in base al proprio gusto o lasciandosi ispirare dagli abbinamenti proposti da Ini nei “menu della settimana” e “menu business”.

L’ambiente principale della boutique è dominato da tre totem refrigerati che custodiscono le cialde e le creme che arrivano nel negozio in vaschette, confezionate in atmosfera protettiva, per essere poi trasferite in sac à poche. In pochi istanti le cialde sono riempite e inserite nelle scatole da 4/8 pezzi, nel formato piccolo, e da 16/24 pezzi in quello grande.

Il packaging delle scatole preserva gli Ini durante il trasporto e la consegna. La boutique è aperta 7 giorni su 7 dalle 11 alle 14.30 e dalle 17 alle 20.30.

