In’s Mercato aderisce alla campagna per la prevenzione contro i tumori

Nuova iniziativa di In's Mercato a sostegno delle donne. L'insegna ha attivato una serie di attività a supporto della ricerca

Ottobre è il mese rosa, dedicato alle iniziative per sensibilizzare le donne alla prevenzione. L'insegna In's mercato (Pam) conferma il suo impegno in questo ambito e attiva il programma di #Insperledonne 2022 da un’iniziativa di Fondazione Ieo-Monzino, Follow the Pink”, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce in ambito oncologico e per supportare la ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia sui tumori che colpiscono le donne.

Per questo motivo, in tutti gli store della rete, nel corso di questo mese, saranno vendute delle confezioni speciali di funghi freschi a disponibilità limitata, contrassegnate dall’etichetta rosa della O.P. Consorzio Funghi di Treviso, la cui vendita contribuisce a finanziare la Fondazione. Lo slogan legato all'iniziativa è Prevenire è vivere. “iN’s aderisce a queste iniziative –dichiara il direttore generale, Moreno Fincato– per dare valore concreto ai principi di cui l’insegna si fa portatrice. Desideriamo contribuire attivamente alla creazione di un periodo di consapevolezza sull’importanza della cura della salute supportando innanzitutto la ricerca oncologica. Operando nel settore della grande distribuzione siamo consapevoli di avere un ruolo importante in quanto entriamo potenzialmente in contatto con molte persone: ricordare a tutti, e con diverse modalità, che la prevenzione può salvare la vita, è l’obiettivo dell’Ottobre rosa di iN’s ”.