IN’s Mercato lancia la campagna Sorriso Incluso

Attivata la nuova campagna pubblicitaria di In's Mercato (Gruppo Pam) legata al concetto La tua spesa, sorriso incluso. Lanciato anche il Chiosco Tour

La tua spesa, sorriso incluso è il concept della nuova campagna di comunicazione di IN's Mercato (Gruppo Pam) ed è anche il filo conduttore del posizionamento dell’insegna, un concetto con cui IN’s intende comunicare i valori della gentilezza e della positività, che ne rispecchiano e ne definiscono l’identità. La campagna pubblicitaria #SorrisoIncluso sarà attiva dal 20 giugno su radio e affissioni in Emilia Romagna e nelle località balneari.

La campagna sottolinea visivamente il sorriso, creando con diversi prodotti delle emoticon divertenti. Ogni soggetto spingerà un reparto diverso o i diversi punti di forza dell’insegna. Anche i copy puntano a far sorridere il target con un tono giocoso e ironico.

Il comunicato radio pone invece l’accento su quello che da IN’s c’è ma che non ti aspetti di trovare. E lo fa con leggerezza per far nascere un sorriso sul volto di chi lo ascolta.

Dal 1° giugno invece, a sostegno del mondo tessile e bazar, è presente all'interno dei discount e online il Catalogo speciale Estate 2022 dedicato agli articoli estivi con articoli per la spiaggia, abbigliamento, ventilatori.

Chiosco Tour

Parallelamente alla campagna, la catena lancerà anche IN’s Chiosco tour, un’attività di marketing territoriale nato per rafforzare la notorietà di insegna mediante un tour che mira ad avvicinare il pubblico attraverso attività nelle maggiori località delle regioni balneari più gettonate in Italia: Jesolo, Lignano, Riccione, Rimini, Chiavari. In questa occasione sarà allestito un chiosco brandizzato IN’s Mercato dove poter sostare per una pausa e gustare i nuovi prodotti Half: succhi e bevande rinfrescanti senza zuccheri aggiunti.