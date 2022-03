IN’s mercato lancia il format online “Un sorriso in cucina”

Continua da parte del mondo retail e dell'industria l'investimento in format di comunicazione diversi dal canonico spot pubblicitario e orientati a un maggior engagement. Un cambio di rotta imposto, ma anche consentito, dall'evoluzione di audience e piattaforme, di cui vi abbiamo già parlato battezzandolo "effetto Netflix".

Si va da veri e propri cortometraggi dal sapore filmico a video a metà tra l'edu-tainment e il promozionale, come è il caso del nuovo progetto digitale Un sorriso in cucina lanciato da IN's mercato. Un format di 10 puntate dedicate principalmente al mondo delle ricette che da un lato arriva a toccare temi come quello della sana alimentazione, dall'altro racconta la mdd premium dell'insegna Selezione più.

Lo sbocco principale del format condotto da Alessia Mancini, volto testimonial della catena, è YouTube (dal 16 marzo), mentre ai social di IN's mercato sono dedicati contenuti originali e di backstage, a conferma di un utilizzo diversificato dei diversi canali online. Il piano editoriale prevede l'alternarsi di 5 ospiti scelti per la loro notorietà in ambito culinario e food, come nel caso dello chef Roberto Valbuzzi (noto anche per il programma Cortesie per gli ospiti su RealTime).

Si attinge dunque al mondo "influencer", ma andando oltre il classico post sponsorizzato o diretta sui social, per produrre contenuti di marca più strutturati.