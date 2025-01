iN’s Mercato lancia la linea Beauty Collection

In linea con la mission di rendere accessibile la bellezza a tutti, iN's Mercato (Pam) ha lanciato una nuova linea beauty per tutta la famiglia

L'assortimento della rete di iN's Mercato (Pam) si amplia con una gamma di prodotti per la bellezza che concretizza l'impegno di rendere accessibile questo settore come recita il claim La Bellezza è di tutti. Negli oltre 560 negozi, dislocati in 12 regioni italiane entra la Beauty Collection, una linea che si inquadra in un più ampio progetto di rinnovamento del reparto cura persona con l’aggiornamento dell’architettura di marca, l’ampliamento degli assortimenti, il miglioramento del look e dell’esposizione dei prodotti. La linea comprende sei nuovi brand certificati dall’Università degli Studi di Ferrara, ognuno con una propria identità distintiva. “Il nostro obiettivo è garantire che ogni cliente possa trovare prodotti di alta qualità che rispecchino la propria unicità -afferma Moreno Fincato, direttore generale- Con questo rinnovamento, vogliamo dimostrare che la bellezza è davvero per tutti.”

Le caratteristiche della linea

L'offerta comprende i marchi: Quovis per la cura quotidiana della pelle, con prodotti pensati per ogni età e momento della giornata; Bell Beauty per la salute e la bellezza dei capelli, offrendo soluzioni specifiche per ogni tipo di capello e cuoio capelluto. Ci sono, inoltre, il brand Dentalvis, supportato dall’Associazione Dentisti Italiani, e Bioharmon che punta su ingredienti naturali e biologici, offrendo trattamenti dermatologicamente testati che rispettano sia la pelle che l’ambiente. Completano la gamma i marchi Aline, ossia una linea di cosmetici per tutta la famiglia, realizzati con ingredienti naturali, e Treddy dedicato invece agli uomini con una linea completa per la cura della pelle, dei capelli e della barba, inclusi prodotti per la doccia e una nuova eau de parfum dalle fragranze fresche. Il packaging è stato realizzato con colori vivaci e un design moderno.

Il messaggio

Per la promozione della linea è stata lanciata una campagna con il payoff Sorridi alla tua bellezza che rappresenta un invito all’accettazione e alla valorizzazione della propria unicità. “La campagna è l’espressione dei nostri impegni concreti in tema di sostenibilità sociale e dei tanti progetti che stiamo portando avanti con convinzione da anni -dichiara Francesca Anna Salmaso, responsabile marketing e comunicazione-. Vogliamo che ogni individuo si senta valorizzato, rispettato e riconosciuto. La campagna promuove non soltanto l'accettazione di sé, ma anche l’importanza di abbracciare le proprie caratteristiche distintive. Vogliamo trasmettere un messaggio di empowerment, invitando le persone a valorizzare le loro peculiarità e a sentirsi orgogliose di ciò che sono”.

Ne saranno testimonial l'attrice Martina Stella, la conduttrice Alessia Mancini, l'influencer Benedetta de Luca, attivista per l’inclusione delle persone con disabilità. E ancora Alessia Sciarra, chimica cosmetologa e beauty expert, nota per la sua divulgazione scientifica nel campo della cosmetica.

La collaborazione con Freeda Media

Per veicolare un messaggio a un pubblico giovane, iN’s ha stretto una partnership editoriale con Freeda Media, che permetterà di utilizzare piattaforme digitali e social media.