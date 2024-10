iN’s Mercato (Pam) si attiva per il mese rosa della prevenzione

#Esg. Sono tante le attività in programma che iN's Mercato (Pam) organizza per sostenere la ricerca e promuovere la prevenzione

In occasione del mese della prevezione, iN's Mercato (Pam) rinnova il suo impegno al fianco di Fondazione Ieo-Monzino Ets e di Fondazione Umberto Veronesi Ets per promuovere la salute delle donne e la ricerca scientifica. Il 18 ottobre in programma il secondo appuntamento del progetto I webinar della prevenzione, un ciclo di tre seminari curati da Fondazione Ieo-Monzino Ets nell’ambito della sua campagna Follow the Pink, per sostenere la ricerca oncologica dello Ieo, offerti a tutte le collaboratrici e i collaboratori di iN’s. Gli incontri mirano a sensibilizzare sul tema della prevenzione dei tumori femminili e sull’importanza della diagnosi precoce, con un’attenzione specifica all’adozione di una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. “Desideriamo sensibilizzare i nostri collaboratori su un tema così cruciale e urgente, e siamo orgogliosi di poter offrire loro l’opportunità di apprendere da esperti nel campo medico e nutrizionale. Questo testimonia, ancora una volta, il valore che attribuiamo alle persone e al loro benessere” dichiara Francesca Anna Salmaso, responsabile marketing e comunicazione.

Le attività in programma

Al calendario di seminari si aggiungono altre iniziative. iN’s, infatti, si unisce a Fondazione Umberto Veronesi Ets per l’undicesima edizione della PittaRosso Pink Parade, una camminata rosa di 5 km a sostegno della ricerca sui tumori femminili che si terrà il 20 ottobre a Milano e in tutta Italia come evento diffuso. In programma anche l’iniziativa Funghi per la Ricerca attraverso cui si venderanno i funghi per aiutare la ricerca.

“Aderiamo a queste iniziative -dichiara il direttore generale Moreno Fincato- per dare un valore reale ai principi di cui la nostra insegna si fa portatrice. Desideriamo contribuire attivamente alla creazione di un periodo di consapevolezza sull’importanza della cura della salute supportando innanzitutto la ricerca oncologica. Operando nel settore della grande distribuzione siamo consapevoli di avere un ruolo importante in quanto entriamo potenzialmente in contatto con molte persone: ricordare a tutti, e con diverse modalità, che la prevenzione può salvare la vita, è l’obiettivo dell’ottobre rosa di iN’s”.