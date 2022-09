In’s Mercato (Pam) acquisisce 54 punti di vendita Tuodì (Dico spa)

Si conclude l'acquisizione da parte di In's Mercato (Pam) di 54 punti di vendita a insegna Tuodì, gestiti da Dico spa in più regioni

Si completa l'acquisizione di 54 store a insegna Tuodì (Dico spa) da parte di In's Mercato (Pam) che consolida la sua presenza sul territorio conquistando aree non ancora presidiate. L’insegna discount di Gruppo Pam sbarca infatti in tre nuove regioni: Toscana (con 29 aperture nelle province di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena), Marche (con 8 aperture nelle province di Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro) Umbria (con un punto vendita a Città di Castello) e un importante ampliamento nel Lazio (con 16 nuovi punti vendita nelle province di Roma, Latina e Viterbo). Il gruppo conferma i dipendenti della precedente gestione. Questa acquisizione consente all'insegna di rafforzare la propria rete vendita e di chiudere il 2022 a quota 550 negozi.

“L’ampliamento della rete In’s e l’operazione di rebranding avviata -dichiara Moreno Fincato, direttore generale di In's Mercato- fanno parte di un programma di sviluppo che abbiamo avviato in un’ottica di crescita e di consolidamento nel mercato. Desideriamo promuovere un nuovo concetto di discount ampliando il nostro target di riferimento, offrendo sempre prodotti e servizi di qualità in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale. L’importante innovazione nei nostri punti vendita risponde alla necessità di guardare al futuro, non soltanto intercettando le tendenze in atto ma avvicinando un pubblico nuovo. Noi ci crediamo ed andiamo avanti in questa direzione”.