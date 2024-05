iN’s Mercato (Pam) sostiene la salute delle donne

#Esg. Nuove iniziative nell'ambito della collaborazione di iN's Mercato con Fondazione Ieo-Monzino per la promozione della prevenzione del tumore

In occasione della Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, iN’s Mercato (Pam) aderisce all’iniziativa Follow the Pink grazie alla collaborazione con la Fondazione Ieo-Monzino. Il gruppo, presente in 12 regioni italiane con oltre 560 punti di vendita, sottolinea il suo impegno solidale con una serie di attività volte a promuovere i diritti, la dignità e il benessere delle donne, contribuendo a creare una rete di supporto e prevenzione per l’intera comunità femminile.

Follow the Pink

Si tratta dell'iniziativa di punta della Fondazione Ieo-Monzino che anticipa con una Spring Edition il tradizionale appuntamento di ottobre. Nata nel 2020, la campagna solidale dedicata a diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili, supporta la ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia fornendo borse di studio per giovani ricercatori, nuove tecnologie, ma anche formazione del personale e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.

Nel concreto sono previsti a maggio tre webinar educativi aperti a tutti i collaboratori sulla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche femminili, in particolare quelle ovariche e mammarie. Si tratta di veri e propri seminari di divulgazione con un’attenzione particolare all'importanza di una dieta equilibrata come baluardo contro la malattia. In un contesto di questo tipo, iN's Mercato si propone di fornire ai propri collaboratori le informazioni necessarie per adottare scelte preventive efficaci, promuovendo così un

ambiente di lavoro che valorizza la salute e il benessere come priorità assoluta.