Old Wild West è la prima catena di ristorazione in Italia ad aver affidato la customer care a un avatar empatico e conversazionale (di nome Billy)

L’intelligenza artificiale potrebbe sconvolgere/cambiare il mondo della ristorazione. Ci sono già, in Italia e nel mondo, prototipi operativi, soprattutto in ambito sala, cocktail e ricevimento. Old Wild West, insegna storica nel casual dining tematico, presenta Billy, definito "avatar empatico e conversazionale" cui ha deciso d’affidarsi per offrire ai propri clienti un "servizio più immediato ed efficace". Dietro alla realizzazione di questo progetto troviamo QuestIT, tech company senese specializzata nella produzione di tecnologie proprietarie d’intelligenza artificiale. L’assistente virtuale è già disponibile all’interno del sito ufficiale di Old Wild West.

Le funzioni di Billy

Le potenzialità sono innumerevoli: interagendo con i singoli consumatori può fornire informazioni sui vari menù dei ristoranti sul territorio nazionale, indicando anche l'ubicazione dei locali più vicini in base alla posizione dell’utente. Attraverso una semplice richiesta vocale il cliente può ricevere suggerimenti, aggiornare la carta fedeltà, le offerte attive, e recensire la propria esperienza vissuta nel ristorante.

“Per noi è cruciale sperimentare nuovi progetti per offrire ai nostri clienti un’esperienza e un servizio sempre di altissima qualità e al passo con i tempi -commenta Paolo Accorsini, Away From Restaurant Manager di Cigierre-. Per questo motivo investiamo costantemente in innovazione e tecnologia, e la nostra recente partnership con QuestIT è parte di questo processo. Grazie a essa, diventeremo la prima catena di ristorazione in Italia ad aver affidato la propria customer care a un avatar empatico e conversazionale: un passo ulteriore all’interno di un percorso più ampio”.

“Grazie a Old Wild West arricchiamo il nostro bagaglio di partner illustri, raggiungendo anche il settore della ristorazione -aggiunge Ernesto Di Iorio, ceo di QuestIT-. Billy è un’innovazione avveniristica che arricchirà il servizio del nostro partner e lo porterà ad aprirsi al mondo delle nuove tecnologie. In vista del futuro, investiremo ulteriormente su Billy per aggiornarlo. In questo modo, sarà in grado di riconoscere l’utente, associando la carta fedeltà all’ordine effettuato dal consumer”.