Intelligenza artificiale, retail protagonista

L’intelligenza artificiale (Ai) può giocare un ruolo fondamentale nella strategia di implementazione di soluzioni tecnologiche all’interno dell’ambito retail.

Può infatti essere di aiuto in quasi ogni aspetto dell’attività di un retailer: dall’utilizzo dei dati per guidare le vendite, all’automazione della catena logistica fino all’iper-personalizzazione dell’esperienza del cliente. Non importa quanto grande sia un’azienda o se si ha un piccolo o grande punto di vendita al dettaglio, sono molteplici le realtà che possono trarre vantaggio dall’integrazione dell’Ai nelle proprie funzioni di gestione quotidiana.

Accesso riservato