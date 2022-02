Iper La Grande i attiva il quick commerce con Glovo

La collaborazione tra Iper La grande i (Gruppo Finiper) e Glovo è finalizzata a fornire il servizio di consegna rapida a domicilio della spesa in meno di 35 minuti dall’ordine effettuato online, senza minimi di consegna. L'assortimento disponibile comprende circa 3.500 referenze, alimentari e non. L'insegna potenzia il proprio progetto omnichannel rafforzando la propria presenza online con un servizio sempre più richiesto dai consumatori. Tra gli obiettivi c'è la fidelizzazione del cliente.

Il servizio coinvolge attualmente 17 punti di vendita Iper La grande i in 16 città in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, con l’intento di arrivare a 18 store entro febbraio 2022 per coprire tutte le aree attivate finora da Glovo.

Le dichiarazioni

“Riteniamo che il quick-commerce sia uno dei principali trend emersi nell’ambito retail negli ultimi tempi e, grazie a questa partnership, vogliamo sfruttare il potenziale dei marketplace della spesa on-demand attraverso lo sviluppo di un nuovo modello di business vicino alle attuali aspettative del cliente online" dichiara Sara Colombo, head of eCommerce Iper La grande i, e responsabile del progetto.

“Crediamo che l'accesso alla spesa debba essere semplice e immediato. L’obiettivo è di espandere il nostro servizio in tutte le città dove operiamo e l’accordo con Iper La grande i va proprio in questa direzione perché ci assicura quella capillarità indispensabile per il nostro servizio” commenta Agustina Clair, associate director new business, Glovo Italia.