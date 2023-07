Iper La grande i e Unes insieme contro le dipendenze

I consumatori potranno effettuare una donazione di due euro in cassa nei punti di vendita di Iper La grande i e Unes a sostegno di San Patrignano

WeFree è il progetto di prevenzione della comunità San Patrignano contro le dipendenze. Iper La grande i e Unes (Finiper Canova Group) hanno aderito all’iniziativa coinvolgendo i consumatori che potranno effettuare una donazione di due euro in cassa nei punti di vendita delle due insegna. Quanto doneranno avranno in omaggio un portachiavi con gettone in metallo da utilizzare per il carrello della spesa.

Dal 2012, la comunità San Patrignano L’Italia ha strutturato una campagna di prevenzione, che prevede visite all'interno della struttura, incontri, spettacoli e dibattiti. Nei soli primi sei mesi di questo 2023 la comunità ha incontrato con il suo progetto oltre 36mila studenti di tutta Italia, 2.600 insegnanti e 1.100 genitori. Per potenziare questi risultati è stata avviata l’iniziativa Educare all’indipendenza.

“La volontà è quella di incontrare sempre più ragazze e ragazzi under 18. D’altronde la richiesta alla comunità da parte loro e degli stessi istituti scolastici è continua –spiega Vittoria Pinelli, presidente di San Patrignano–. Fare prevenzione per noi è impegnativo sotto tutti i punti di vista e per questo è fondamentale il sostegno di realtà come Iper e Unes, così come dei loro clienti".