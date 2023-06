Iper La grande i lancia il concorso Vai Col Green

Seconda edizione del concorso Vai col green che Iper La grande i sta portando avanti con il contributo di Legambiente e il sostegno dei consumatori

In collaborazione con Legambiente, l’associazione ambientalista italiana attiva nella tutela dell’ambiente, ​Iper La grande i (Finiper) attiva la seconda edizione del concorso Vai Col Green – La spesa che premia te e l’ambiente che, dal 5 giugno al 2 luglio, mette in palio premi esclusivi, come cene stellate green, vacanze ecosostenibili e auto elettriche, e permette ai propri clienti di essere attivi nella salvaguardia dell’ambiente.

Come partecipare

Il contest prevede due modalità di partecipazione: instant win e l’estrazione finale di superpremi, attraverso le quali i clienti potranno offrire il proprio contributo all’associazione. Per partecipare si dovrà effettuare una spesa di 30 euro. Oppure, con un acquisto di prodotti con packaging sostenibile e riciclabile del valore di 20 euro, i clienti riceveranno alla cassa una cartolina per scoprire se si è vincitori di una gift card di 30 euro per una spesa nei negozi dell’insegna, di una vacanza ecosostenibile presso un alloggio ECObnb dal valore di 400 euro oppure di una matita piantabile con capsula per i semi. Inoltre, i clienti potranno donare 2 euro a Legambiente e ricevere una nuova cartolina di concorso.

La seconda fase del concorso darà l'accesso all’estrazione finale e permetterà ai partecipanti di votare online un progetto green di Legambiente che sarà sostenuto da Iper La grande i.

Le campagne attive

Tra i progetti attivi:

Puliamo il mondo, il progetto organizzatore di appuntamenti per la pulizia di strade, piazze e parchi in tutto il Paese

il progetto organizzatore di appuntamenti per la pulizia di strade, piazze e parchi in tutto il Paese Save the Queen , la campagna volta a contribuire al ripopolamento delle api e a salvare le specie a rischio di estinzione

, la campagna volta a contribuire al ripopolamento delle api e a salvare le specie a rischio di estinzione Tartalove, il progetto dedicato alla salvaguardia delle tartarughe marine.

Il progetto vincitore sarà annunciato insieme ai vincitori dei superpremi finali che includono: 1 Jeep Avenger ​e 2 Fiat 500 elettriche​, 20 buoni da 500 euro ciascuno per una cena in un ristorante stellato green e tutti i premi non assegnati nella fase di instant win.