Iper La grande i: in Iper Ottica il sistema di scansione del viso

In alcuni punti di vendita Iper La grande i, negli spazi dedicati a Iper Ottica, è stato introdotto un sistema di scansione per personalizzare gli acquisti

Nuove soluzioni tecnologiche per migliorare i servizi al consumatore e rendere più efficace l'esperienza di acquisto. Iper La grande i ha introdotto nel suo punto di vendita di Seriate (Bg) e nello store di Orio al Serio (Bg) un sistema tecnologico per la scansione del viso e la personalizzazione degli occhiali da vista e da sole, disponibile nello spazio Iper Ottica, il negozio specialista di ottica presente negli store dell’insegna.

Questo sistema consente di creare il proprio stile secondo gusti ed esigenze personali grazie alla scansione del viso che riesce a individuare l’occhiale più adatto per la forma del proprio viso tra le migliaia di combinazioni possibili. Inoltre, ogni occhiale può essere personalizzato con un'ampia scelta di colori, forme, fantasie e materiali.

La comodità per il consumatore sta nel fatto che la scansione può essere effettuata da casa e non necessariamente in negozio, attraverso l’utilizzo della realtà aumentata, una speciale tecnologia disponibile nell’App dedicata O-Six e scaricabile dal sistema Ios. Una volta in negozio, prima di procedere con l’ordine degli occhiali personalizzati, verrà effettuato un check sulla gradazione delle lenti con una visita specializzata realizzata dall’ottico in store.

L'aspetto green

Il servizio contribuisce a ridurre lo spreco di risorse e materie prime perché l’occhiale viene prodotto dopo la conferma dell’ordine ed è pronto in soli sette giorni per il ritiro presso il punto di vendita.