Iper La grande i usa pack in carta per la mdd Marevivo

L'insegna continua il proprio impegno per la sostenibilità e adotta pack in carta per la mdd Marevivo, la linea di pesce congelato

L'impegno nei confronti dell'ambiente si concretizza per Iper la grande i, che fa parte del Gruppo Finiper, con soluzioni ecosostenibili. La catena ha scelto di utilizzare il pack in carta per la linea di pesce congelato Marevivo, prodotto a marchio del distributore. Il nuovo packaging è interamente smaltibile nella carta e sarà impiegato progressivamente su tutte le referenze della linea. "Questa attenzione testimonia l'interesse nei confronti del consumatore, sempre più sensibile verso le tematiche della sostenibilità e nella riduzione della plastica dai propri packaging" sottolinea l'azienda.

La presenza dell'insegna

Iper la grande i opera con 22 punti di vendita dislocati in quattro regioni e fa parte del Gruppo Finiper la cui mission è rendere la qualità accessibile a tutti. Ampiezza dell’assortimento, qualità, sostenibilità, convenienza e italianità sono i principi ispiratori che guidano le scelte di Iper La grande i.