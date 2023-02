ISA propone una gamma di prodotti con Power Unit integrata, l’unità refrigerante modulare

ISA Power Unit è un’unità autonoma di refrigerazione compatto e integrata costituita da tutte le componentistiche necessarie per l'esecuzione del ciclo termodinamico di refrigerazione e compressione

I componenti sono assemblati in un unico involucro strutturale autoportante, dotato di canali per l'aspirazione dell'aria esterna e canali di mandata dell'aria raffreddata.

Grazie al suo sistema Plug & Play, il montaggio della Power Unit è particolarmente semplice e veloce e non necessità di attrezzatura o particolare formazione da parte dei tecnici manutentori.

Sono possibili due tipi di Power Units, la versione UP da soffitto e DOWN posizionata in basso. La Power Unit di ISA riduce i costi operativi abbattendo drasticamente i tempi di fermo macchina in caso di guasto, è facile da riutilizzare o riciclare, è disponibile in versione TN e BT, può essere utilizzata in una vasta gamma di prodotti diversi, è facile da pulire e da installare, è sostenibile ed è facilmente modificabile per essere sempre al passo con le ultime evoluzioni tecnologiche dei suoi componenti.

Tra i principali punti di forza dei prodotti con Power Unit ISA:

Migliorare la durata di vita degli espositori

Ridurre i costi operativi

Ridurre i tempi di riparazione

Riutilizzare o riciclare il prodotto facilmente

Capacità di aggiornare i componenti

Disponibilità a bassa e media temperatura

E’ possibile avere Power Unit integrata su una gamma di nuovi espositori murali ISA come Supernova, Core, Moon, Tornado.

