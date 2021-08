Italian Snack Food a Cibus con Mr.Beans

Italian Snack Food partecipa a Cibus 2021 con l'intento di presentare e spingere i nuovi snack salati e dolci realizzati con farine di legumi italiani a marchio Mr.Beans. L'azienda si avvale di materie prime italiane, selezionate, non solo per garanzia di qualità, ma anche di sostenibilità e tracciabilità. Mr. Beans si posiziona sul mercato all'interno di un segmento in espansione ed evoluzione sulla spinta degli acquisti mirati al benessere.

“Mr. Beans è il modo divertente di inserire nella nostra dieta i legumi sotto forma di snack” commenta Cristina Valenti, Co-Fondatrice di Italian Snack Food. Partendo dai valori nutrizionali e di sostenibilità dei legumi, sempre più in prima linea per quanto riguarda gli alimenti di maggior pregio per una dieta corretta e salubre, si tratta di assecondarne i consumi creando nuove occasioni di utilizzo, più facili e pratiche rispetto ai dettami della cucina tradizionale. “Noi li abbiamo resi gustosi e divertenti. Prodotti ideali per tutti, che ambiscono a non essere un prodotto salutistico di nicchia, ma che puntino a catturare l’attenzione dei consumatori. “

I legumi utilizzati sono la lenticchia rossa della Puglia, il cece della Toscana, il pisello verde dell’Emilia e il fagiolo Borlotto del Piemonte. Provengono da una attenta filiera di produzione in cui sono garantite la sostenibilità e la tracciabilità.

Si collocano0 a scaffale come spezza fame, merenda per bambini, snack da aperitivo e per chi cerca di integrare proteine e fibre. I prodotti Mr Beans si presentano sia nella versione salata (con estrusi di legumi in 4 varianti di gusto) sia nella variante dolce con barrette al cioccolato fondente o ai mirtilli rossi.