IT’S ORGANIC – “Sii il tuo futuro: mangia biologico”

Il Progetto Europeo di promozione del prodotto biologico sceglie B/Open 2021 come vetrina per l’eccellenza del bio

IT’S ORGANIC è il progetto di promozione del prodotto biologico, approvato e co-finanziato dalla Comunità Europea, e presentato da due importanti organizzazioni di riferimento per i produttori bio: l’italiana Organic Link e la polacca Polska Ekologia.

Il nuovo motto che i promotori del Progetto hanno coniato per il consumatore europeo è “Sii il tuo futuro: mangia biologico”. In queste parole è racchiusa tutta la visione di un prodotto concepito come esito di una sinergia virtuosa tra uomo, piante ed animali, un’agricoltura vissuta come responsabilità, verso il consumatore e verso l’ambiente, oltre che come indispensabile garanzia della biodiversità alimentare. Il percorso che It’s Organic ha intrapreso intende consolidare la stima dei consumatori e la consapevolezza nei confronti dell’agricoltura biologica europea, allo scopo di rafforzare la “brand identity” collegata al marchio biologico europeo (la fogliolina verde contornata dalle 12 stelle della UE)

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, It’s Organic ha scelto come partner B/Open, la manifestazione di Veronafiere dedicata al business del prodotto biologico, in programma a Verona dal 9 al 10 novembre 2021.

Nonostante il crescente peso del prodotto biologico nei consumi, e il costante aumento delle superfici convertite ad agricoltura biologica, c’è ancora moltissimo lavoro da fare nella sensibilizzazione dei professionisti della distribuzione e dell’Ho.Re.Ca., e B/Open sarà la vetrina ideale per il coinvolgimento di questo fondamentale anello della filiera del prodotto biologico.

L’attività di It’s Organic su B/Open prevede l’organizzazione di una partecipazione collettiva riservata ad aziende di piccole dimensioni, magari con un prodotto biologico di nicchia, non necessariamente caratterizzato da produzione su larga scala. Lo scopo è di fornire agli operatori dei paesi target del progetto (Italia, Germania e Danimarca) una panoramica su prodotti con enormi potenzialità, anche se meno conosciuti ai consueti canali di distribuzione. L'offerta è riservata ai produttori e trasformatori biologici certificati, e disponibile fino all'esaurimento delle postazioni previste. La proposta comprende una postazione completamente allestita all'interno dell'area collettiva di It’s Organic, e la partecipazione a incontri b2b con buyer esteri selezionati da Danimarca e Germania.

Per dare la massima evidenza al prodotto si punta su una fruizione esperienziale, alla collettiva di produttori saranno affiancate un’Area Laboratorio e un’area Taste&Bio, nelle quali It’s Organic organizzerà degustazioni e laboratori giornalieri dedicati a varie tipologie di prodotti biologici. L’obiettivo è offrire ai professionisti del settore un insight approfondito sulle tendenze nuove e consolidate del mercato del biologico in continua crescita ed evoluzione.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione alla collettiva It’s Organic a B/Open scrivi a info@b-opentrade.com