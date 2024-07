John Lewis sperimenta la riparazione instore dei prodotti

Nell'ambito del progetto di sostenibilità, John Lewis ha attivato in cinque punti di vendita il servizio di riparazione, lavaggio e ripristino dei prodotti

La collaborazione con Timpson Group (e in particolare con la società Johnsons) permette a John Lewis di attivare nuovi servizi in cinque punti di vendita, all'interno dei quali i clienti potranno usufruire di rammendo, ripristino, lavaggio a secco dando così ai prodotti una vita più lunga. L'iniziativa coinvolge articoli di abbigliamento, accessori e item per la casa. La sperimentazione verrà avviata in cinque filiali John Lewis: Oxford, Liverpool, Cheadle, Milton Keynes e Welwyn.

L'obiettivo di questa attività rientra nel più ampio impegno per l'ambiente del marchio e parte dalla consapevolezza che allungare la vita di un capo di soli nove mesi può ridurre l’impronta di carbonio, i rifiuti e l’acqua fino al 30%. Infatti, nel 2019, John Lewis è diventato uno dei firmatari fondatori di Textiles 2030, la principale iniziativa tessile circolare volontaria del Regno Unito guidata da WRAP che mira alla transizione verso pratiche più sostenibili e circolari.

Nella prima fase di test, John Lewis avrà la possibilità di capire meglio e conoscere le scelte dei clienti, il tipo di indumenti più riparati e i dati demografici dei consumatori che usufruiscono dei servizi in modo da poter intervenire in modo più preciso per eventuali nuove iniziative.

Le dichiarazioni

Il direttore commerciale di John Lewis, Kathleen Mitchell, spiega come nasce l'attività e con quali scopi: "I nostri clienti si rivolgono a noi per articoli di moda e per la casa che siano ben fatti e che durino e questo porta quella mentalità e quel servizio a un ulteriore passo avanti. Vogliamo aiutarli a prolungare la durata dei loro articoli di moda e avere la possibilità di riportare in vita quegli articoli tanto amati".

Will Lankston, amministratore delegato di Timpson Direct, esprime soddisfazione per l'avvio di questa partnership e sottolinea: "Il nostro servizio è ben consolidato nel settore e disponiamo di un eccellente team di specialisti che intraprendono tutto il nostro lavoro e sono davvero orgogliosi e appassionati di tutto ciò che fanno".

La rete John Lewis Partnership

Due i marchi di vendita gestiti: John Lewis e Waitrose. John Lewis gestisce 34 negozi in tutto il Regno Unito oltre a johnlewis.com. Waitrose ha 329 negozi in Inghilterra, Scozia, Galles e Isole del Canale, comprese 59 filiali di convenienza e altri 27 negozi nelle località Welcome Break. L'attività omnicanale del rivenditore comprende il servizio di generi alimentari online, Waitrose.com, nonché negozi online specializzati tra cui waitrosecellar.com per il vino e waitroseflorist.com per piante e fiori.