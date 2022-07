Johnny Rockets apre a Milano il suo più grande ristorante

Johnny Rockets è un format importato dagli Usa e ispirato ai diner, che sono locali di cucina all day round (dalla colazione alla cena). Da Gdoweek 7_2022

Johnny Rockets è un format importato dagli Usa e ispirato ai diner, che sono locali di cucina all day round (dalla colazione mattutina alla cena) al tavolo o al banco che spesso vediamo nei film. Sono più o meno l’equivalente dei bistrot parigini o dei bar italiani al tempo del boom economico: i diner rappresentano uno dei luoghi più caratteristici della cultura popolare americana. Johnny Rockets ha portato in Italia questo stile aggiornandolo al look “post industrial vintage” presentato in Italia in contemporanea con gli States: una versione che ha soppiantato l’immagine anni ’50 e fa da cornice a uno spazio giovane, pensato per i tempi ristretti di un pranzo di lavoro o per una pausa in relax durante una giornata di shopping. Il bancone in legno, i giochi tra bianco, rosso e blu: sono tutti dettagli che ricreano un luogo tipico in cui assaporare i piatti della tradizione americana. A lanciare quest’insegna in Italia sono stati i bresciani, Giangiacomo Groppetti e lo zio Bruno Saiani: innamoratisi del format e del menù Johnny Rockets durante i numerosi viaggi di lavoro negli Stati Uniti, Florida, California, ma anche a New York, provano personalmente i prodotti e restano talmente affascinati che decidono di importarlo in Italia, intuendone le potenzialità.

Così, dopo intense trattative, ne acquisiscono in esclusiva nazionale il brand. Nell’ottobre del 2016 Johnny Rockets apre il primo ristorante italiano ed europeo nel centro commerciale Elnós Shopping a Roncadelle, poco fuori Brescia. In poco meno di tre anni vengono inaugurati 6 nuovi ristoranti: oltre a Roncadelle (Bs), al Leone di Lonato (Bs), al Centro-Arese (Mi), a Curno (Bg) e a Roma nei centri commerciali Euroma 2 e Maximo. Oggi Johnny Rockets ha 350 ristoranti in tutto il mondo, dal Messico agli Emirati Arabi, dalle Filippine all’isola di Cipro, passando per Australia, Brasile, Canada, Corea, Kuwait, Norvegia, Polonia, Spagna.

Ai 6 locali aperti si aggiunge adesso il Johnny Rockets nel parco commerciale del Fiordaliso, a Rozzano, Milano. È il 7° ristorante italiano di JR. Apre in zona cinema, in un ampio immobile indipendente. Sarà il più grande ristorante Johnny Rockets di tutta Italia, con 226 posti a sedere, di cui 94 interni per una superficie di 280 mq a cui si aggiungono i 180 mq di dehors coperto.

Il menu offre i classici della cucina americana come burgers, chicken tenders (strisce di pollo croccanti), onion rings (gli anelli di cipolle), shakes and floats montati a mano e arricchiti con topping di frutta fresca, e fra le novità i burger con avocado e le proposte veggie. Il pane è un classico brioche bun sfornato quotidianamente da fornerie artigianali italiane partendo da una ricetta 100% Usa; la carne, sempre fresca e mai surgelata, selezionata da allevamenti del nord Europa e lavorata in Italia.

Riprendiamo da Gdoweek 7_2022 l'intervista ad Alessandro Boldini, avvocato, e referente anche per la stampa della famiglia Groppetti, titolare in esclusiva del marchio Johnny Rockets.

Johnny Rockets opera come master franchisor esclusivo?

Groppetti Holding opera come master franchisor e ha l’esclusiva per l’Italia di Johnny Rockets: può aprire quindi esercizi fisici direttamente o attraverso sub-franchisee che possono sviluppare store a condizioni analoghe a quelle che Groppetti Holding ha con la casa madre. Con i sub-franchisee si definiscono zone di esclusiva affinché possano consolidarsi e ipotizzare un progetto di espansione senza avere preoccupazioni che altri sub-franchisee possano aprire in quel territorio.

Cosa si intende per sub-franchisee? I potenziali franchisee sono società già avviate nella ristorazione o anche singoli startupper?

I sub-franchisee sono sia singoli (per esempio famiglie) che intendono provare l’esperienza di aprire un punto di vendita in franchising dedicato alla ristorazione, sia imprenditori già con esperienza con cui Groppetti Holding definisce un programma di sviluppo con accordi rispetto a quanti punti di vendita aprire, in quali territori, con quali dimensioni. Il sub franchisee ha poi a disposizione il pieno supporto nella selezione della location e del design del ristorante, nell'acquisto delle materie prime e delle attrezzature, nella gestione delle operazioni, oltre che nella formazione del personale, nelle attività di marketing e promozioni e nelle comunicazioni con la casa madre.

Quali sono le caratteristiche per aderire al franchising di Johnny Rockets (mq locale, location, ecc.)

Dipende dalla soluzione: quella express, senza posti a sedere esclusivi (come in alcuni centri commerciali), richiede uno spazio compreso tra 60 e 150 mq. I format più comuni vanno, invece, da 150 a 250 mq e sono previsti sia nei centri commerciali sia sotto forma di stand alone. Secondo l’esperienza della casa madre, questa tipologia di ristoranti ha grandi potenzialità anche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e sulle navi di crociera, ma anche nei centri città.

Quali sono i fattori distintivi di Johnny Rockets dal punto di vista del format e della sostenibilità?

Johnny Rockets rappresenta l’autentico stile americano, la sintesi di un marchio riconosciuto in tutto il mondo per l’eccellenza dei propri prodotti e la qualità delle materie prime utilizzate. Dagli ingredienti all’ubicazione dei negozi, tutto è coordinato per far vivere agli ospiti un’esperienza unica. Johnny Rockets è cucina americana senza tempo: il menu prevede grandi classici come burger, chicken tenders (filetti di pollo impanati), anelli di cipolle (onion rings), shakes and floats, e molto altro, tutti con ingredienti selezionati per freschezza e qualità. A partire dal pane: un classico brioche bun preparato quotidianamente da fornerie artigianali italiane partendo da una ricetta 100% Usa. Si prosegue con la carne, rigorosamente selezionata da allevamenti del nord Europa e lavorata in Italia. Johnny Rockets sceglie solo i migliori tagli anteriori per ottenere un macinato di prima qualità, perfettamente bilanciato nella percentuale di grassi, così da coniugare consistenza e succosità. Sempre fresca e mai surgelata, la carne viene porzionata a mano ogni giorno, nel pieno rispetto della filosofia Johnny Rockets, Fresh never Frozen. Tutti i burger sono cotti al momento dell’ordine e possono essere personalizzati attingendo dalla lista completa degli ingredienti. La stessa attenzione è riservata ai vegetali che vengono tagliati al momento e agli onion ring e ai chicken tender che vengono panati a mano al ricevimento dell’ordine e tuffati in friggitrice per ottenere il massimo della freschezza. Ciò che distingue Johnny Rockets è la componente artigianale che si sposa con il format americano.

L’offerta Johnny Rockets prevede anche proposte senza glutine e vegetariane. Due le soluzioni: il Green Wrap in cui il panino è abbracciato dalle foglie di lattuga al posto del pane, fermate attraverso uno stick. Mentre per il pubblico vegetariano, oltre allo storico Streamliner, oggi tutti i panini sono disponibili nelle versioni Beyond Meat, il burger 100% vegetale, ottenuto dalle proteine dei piselli. Sapore uguale alla carne: viene cotto sulla piastra, salato proprio come un hamburger, non contiene soia ed è arricchito dalla barbabietola che conferisce al Beyond Meat il colore della carne. Johnny Rockets cerca di ridurre l'uso plastica: tutto il packaging è di carta e materiale compostabile.

LE CIFRE

350 i ristoranti

7 i locali in Italia

Da 300k a 900k euro la forchetta dell’investimento min/max

150-250 mq il format