Kart, il garden trolley

Si tratti di trasportare legna o pellet per il camino, di frutta o verdura appena colte, di fogliame o di mangime, Kart è la risposta a ogni esigenza.

In campagna come nel proprio giardino di città, è fondamentale poter contare su un buon equipaggiamento da giardinaggio, attività all’apparenza tanto ricreativa e in armonia con la natura, quanto provante dal punto di vista fisico. Dover spostare masse voluminose o pesanti a mano può nuocere al benessere fisico o rallentare operazioni ordinarie, come la potatura o raccolta della frutta.

Bama ha studiato il trolley garden ideale per tutte le occasioni.

Robusto, funzionale e decorativo

Kart è il carrello contenitore completamente made in Italy, garantito 5 anni e realizzato in resina atossica resistente ai raggi UV, prezioso alleato per la vita agreste quotidiana e per chiunque coltivi hobby all’aperto. Maneggevole e capiente, sopporta pesi fino a 60kg. Grazie alle sue ampie ruote e alla maniglia pieghevole, Kart scorre facilmente anche su tappeti erbosi oltre a offrire al conducente un comodo vano portaoggetti, pensato per riporre attrezzi o semplicemente per riporre il proprio telefono in sicurezza.

La deliziosa rifinitura simil paglia strizza l’occhio ai cesti di vimini di un tempo e da quest’anno è disponibile anche in versione Fumo di Londra che va ad aggiungersi alle varianti Cacao e Muschio, confermando la scelta di una gamma di colori naturali, facilmente inseribili in ogni contesto.

