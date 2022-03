Grazie all’accordo fra Kasanova e Bnp Paribas Leasing Solutions, gli affiliati che apriranno un nuovo negozio, ma anche coloro che vogliano rinnovare il punto di vendita o sviluppare l’attività con un’altra sede, potranno richiedere la locazione operativa o il leasing per i beni materiali e immateriali, necessari per realizzare il negozio.

“Questa partnership segna un passo significativo per il nostro ingresso nel mondo del franchising come partner finanziario –commenta Philippe Desgeans, country manager di Bnp Paribas Leasing Solutions Italia-. Per noi è un’ulteriore azione che consolida la nostra vocazione ad essere a fianco delle imprese che vogliano modernizzarsi e crescere in modo sostenibile”.

Bnp Paribas Leasing Solutions interviene dopo l’affiliazione fra il marchio franchisor e l’imprenditore che vuole aprire una nuova attività, finanziando tramite leasing tutta l’attrezzatura, l’arredamento e i servizi necessari al nuovo store. La banca svolge un ruolo di facilitatore: da un lato, semplifica l’iniziativa dell’imprenditore privato (franchisee), garantendogli un supporto economico per avviare l’attività; dall’altro, affianca l’azienda partner, proponendo soluzioni dedicate per il finanziamento del franchisee, incentivando l’espansione dell’attività sul territorio.

“L’accordo con Bnp Paribas Leasing Solutions ci consente di presentarci a chi intende avviare l’attività imprenditoriale offrendo un servizio aggiuntivo di grande rilevanza -aggiunge Maurizio Ghidelli, Ceo di Kasanova Spa-. Questo ci permetterà, anche in una fase congiunturale così delicata, di incrementare il numero dei punti di vendita, secondo il progetto Negozi&Futuro, che nel periodo 2021-25 prevede l’apertura di 500 nuovi negozi, 106 dei quali già aperti nel 2021”.

Leader europeo e italiano in asset finance, BNP Paribas Leasing Solutions supporta la crescita di partner e clienti offrendo soluzioni di leasing, noleggio e finanziamenti su misura per investimenti in attrezzature professionali. Oggi conta 3.700 collaboratori in 20 paesi, di cui 480 in Italia, dove è attiva da oltre 30 anni e copre l’intero territorio nazionale, con 50.000 contratti stipulati nel 2020. A livello globale, sempre nel 2020 ha finanziato 310.000 attività, per un totale di 12,8 miliardi di euro fra Europa, Asia e Nord America.

Kasanova SpA conta oltre 500 punti vendita, dei quali il 59% sono in affiliazione. I negozi coprono l’intero territorio nazionale. Kasanova ha varcato i confini nazionali nel 2018, con le aperture a Beirut e Nizza. Nell’azienda lavorano circa 1.700 dipendenti con un’età media di 33 anni. Il fatturato del 2021 ha superato i 330 milioni di euro.