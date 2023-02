Ketchup e pizza, un ristorante pop up per testare il connubio

Ketchup nella pizza. Sacrilegio o nuovo abbinamento? Heinz ha testato il connubio con un ristorante temporaneo aperto il 9 febbraio per far sperimentare questo mix futuristico

Un ristorante pop-up (temporaneo) Famiglia Heinzzola, per far provare un connubio inaspettato e discusso: il ketchup nella pizza. Oddìo, non è nemmeno il più audace, considerando che ci sono non pochi appassionati che mangiano la pizza con l'ananas o farcita con altri frutti esotici. Per tacere dei matti che si piccano di gustare la pizza con il pata negra. Comunque, l’appuntamento è a Napoli via Lanzieri 39 dalle 11 alle 15, per un solo giorno in occasione della Giornata mondiale della pizza, il 9 febbraio. Evento retail-palatale realizzato da Heinz in collaborazione con l’agenzia Kidea.

In tutto il mondo si mangiano 5 miliardi di pizze all'anno, con una media di 350 fette al secondo. La passione per la pizza alimenta anche dibattiti mai del tutto risolti, come pizza sottile o alta? Croccante o soffice? Napoletana o romana? Difficilmente risolvibile con una sentenza univoca e inappellabile, visti i plurimi orientamenti delle tradizioni locali. Una risposta secca e negativa sembra più facile quando la domanda riguarda la possibilità di sposare il ketchup alla pizza. Questo abbinamento viene considerato dai puristi della pizza un vero e proprio sacrilegio. Heinz ha commissionato una ricerca intervistando 2.500 persone in tutto il mondo. Risultato? Il 61% ha votato sì al ketchup sulla pizza.

Scusa Napoli e Scusa Italia

Heinzzola si cela dentro il cornicione. Tutti i fan della pizza e i curiosi di questa controversa combinazione potranno testare in prima persona la creazione, e per chi non potrà andare al ristorante pop-up sarà possibile replicare Heinzzola direttamente a casa grazie alla ricetta che sarà pubblicata sui social.

“Dopo il #bastapasta, Heinz, icona del ketchup nel mondo, ha deciso di far parlare nuovamente di sé in occasione del World Pizza Day –spiega Fiamma Sinibaldi, senior brand manager salse per l’Italia di Heinz-. Fedele al suo modo di fare irriverente e provocatorio, Heinz ha sfidato la tradizione parlando di pizza e ketchup. Sotto mentite spoglie e sempre con ironia ci siamo rivolti ai giudici più severi al mondo facendo assaggiare loro una pizza con un ingrediente segreto e il risultato ci ha davvero sorpreso. Con questa campagna abbiamo voluto catturare l’attenzione degli amanti del ketchup e non solo, partendo da un abbinamento abbastanza discutibile, lo sappiamo anche noi, con l’obiettivo di arrivare a parlare di quelli che per noi sono i migliori degli abbinamenti".