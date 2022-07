Kfc apre il terzo ristorante in Emilia-Romagna

Kfc-Kentucky Fried Chicken apre il terzo ristorante in Emilia Romagna, 63° in Italia dal 2014: gestito dal franchisee Just in Food, è nella food court della Shopville Gran Reno (Bo)

È il terzo ristorante Kfc in Emilia Romagna, 63° in Italia dal 2014: Casalecchio di Reno (Bo) si aggiunge ai locali in Stazione Centrale di Bologna e nel centro commerciale I petali di Reggio Emilia. Il nuovo ristorante, gestito dal franchisee Just in Food srl, si trova nella food court del centro commerciale Gran Reno, a pochi passi dalla Unipol Arena con cui la nuova ala del centro commerciale è collegata direttamente grazie a una passerella pedonale. È la seconda apertura della partnership con il franchisee Just in Food srl, che gestisce anche il ristorante di Reggio Emilia.

Nella nuova food court

Kfc si trova nella nuova food court di Shopville Gran Reno, al secondo piano, strutturato su una food hall interna e un roof garden esterno di circa 2.500 mq. Lo spazio, dotato di area verde, può ospitare eventi all’aperto, fra i quali festival di musica d’estate e una pista di pattinaggio sul ghiaccio d’inverno.

I clienti possono ordinare con modalità diverse, stile omnichannel: ai classici ordini in cassa si affiancano i chioschi nel ristorante o la app di Kfc Italia, che offre anche il servizio clicca & ritira. I prodotti ordinati vengono sempre preparati al momento, per il consumo in sala e per l'asporto. Si può anche ricevere il menù Kfc direttamente a casa con Glovo.

Kfc, società del gruppo Yum! Brands Inc, è la catena leader mondiale nei ristoranti che servono pollo fritto, fondata dal Colonnello Harland Sanders, inventore dell’Original Recipe, la ricetta che contiene il mix (segreto) di erbe e spezie, preparata ancora oggi e tipica di Kfc. Ogni giorno, negli oltre 26.000 ristoranti in più di 145 paesi, i cuochi Kfc preparano il pollo al momento, lavorandolo a mano e seguendo con cura tutti i passaggi, dalla panatura fino alla cottura. Yum! Brands comprende anche i marchi Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill. Con più di 53.000 ristoranti in oltre 155 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo.