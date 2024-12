Kfc lancia Saucy a Orlando

Il nuovo concept punta sulla varietà e sull'innovazione. Interni instagrammabili e tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artificiale

Kfc rivoluziona l’esperienza del fast food con l’apertura di Saucy, un concept restaurant inaugurato a Orlando, in Florida (Usa), a fine dicembre 2024. Questo nuovo format, ideato per attrarre in particolare la generazione z, si distingue per la centralità delle salse e per un design vivace e contemporaneo, che ridefinisce il modo di vivere il pollo fritto.