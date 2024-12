Kfc-Kentucky Fried Chicken sembra inarrestabile. Non c'è giorno, soprattutto quest'anno, che la cronaca non pubblichi una notizia di una nuova apertura. È un'affermazione volutamente iperbolica per connotare il dinamismo di una catena americana che quest'anno compie dieci anni in Italia. Dinamismo accelerato da una strategia aziendale che punta molto sul corporate franchising. A dieci anni dal suo arrivo in Italia, Kfc conta 111 i ristoranti in 16 regioni, annunciando il raddoppio di questo numero nei prossimi tre anni.

Kfc apre 3 nuovi locali nella stessa giornata del 13 dicembre. Partiamo da Cagliari. A due anni dall’arrivo in Sardegna, il colosso del Kentucky conquista il capoluogo e apre un nuovo ristorante nella centrale Corso Vittorio Emanuele 7. Dopo i due punti di vendita alle porte del capoluogo sardo, nei centri commerciali La Corte del Sole a Sestu e Millennium a Quartucciu, il brand del Colonnello Sanders porta ancora più vicino ai cagliaritani il pollo fritto del Kentucky. Anche il nuovo ristorante di Corso Vittorio Emanuele, come i due precedenti, è gestito in franchising da Dvs One. La nuova apertura crea 30 posti di lavoro sul territorio, che si aggiungono ai 70 già creati con le due aperture precedenti.

Il nuovo Kfc di Cagliari dispone di una sala da 150 mq e di un dehors da 40 mq, per un totale di 120 posti a sedere all’interno e 30 all’esterno. Sarà aperto tutti i giorni dalle 10,30 alle 23, e garantirà ai clienti un’esperienza d'acquisto omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in cassa, nei chioschi e attraverso la app di Kfc Italia con il servizio Clicca&Ritira.

Kfc anche nel Maximall Pompeii