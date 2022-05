Kimbo presenta il caffè decerato dedicato al canale farmacia

Nuovo item per Kimbo che propone il caffè decerato dedicato esclusivamente al canale farmacia e indirizzato ai consumatori più sensibili

La novità dell'assortimento di Kimbo, azienda specializzata nella produzione di caffè, presentata in occasione di Cosmofarma, la fiera del settore farmacie tenutasi a Bologna, è Kimbo Caffè Decerato, in esclusiva per il canale farmacia. Si tratta di una miscela 85% arabica, proposta da Kimbo per i consumatori più sensibili a livello digestivo o per assidui bevitori di caffè alla ricerca di miscele più delicate da alternare alle tradizionali. Ha un ridotto contenuto di cere e il 50% di caffeina in meno rispetto alla media dei caffè tostati e macinati più venduti in Italia. Di conseguenza risulta più delicato e digeribile. Lo si trova nei seguenti formati: macinato da 225 grammi, cialde compostabili in confezioni da 15 pezzi, e capsule compatibili Nespresso Original in confezioni da 10 pezzi.