Kiwi Vapor nuovo store a Bologna e 15 aperture nel 2024

L'ultima apertura è stata realizzata a Bologna, le prossime saranno a Roma e Messina. Kiwi Vapor, specializzato in sigarette elettroniche, si rafforza e programma nuovi store da nord a sud

La rete di punti di vendita Kiwi Vapor, attualmente formata da 21 negozi, si amplia con un'apertura a Bologna, la prima in città per il marchio i cui prodotti vengono distribuiti in 55 Paesi anche grazie agli oltre 40.000 store che includono la presenza in negozi monomarca, catene di Vape Shop e tabaccai. Intenso il programma di sviluppo che prevede 15 aperture nel corso del 2024 con appuntamenti già programmati a Roma e Messina, e date in via di definizione.

“ Siamo molto attenti a store e partnership che ci permettano di entrare in contatto con un pubblico sempre più ampio -commenta Mattia Sparacino, Ceo di Kiwi-. In particolare, gli store li reputiamo strategici non solo per questioni legate al business. Sono di fondamentale importanza perché attraverso gli eventi che facciamo nei punti di vendita, riusciamo a incontrare tantissime persone. Per noi il contatto col nostro pubblico è fondamentale, ci permette di migliorare e adattare sempre di più i nostri prodotti alle esigenze dei nostri consumatori. Un valore aggiunto di cui non possiamo più fare a meno”.

L'esperienza instore

Gli store della rete, specializzati nel settore delle sigarette elettroniche, sono concepiti non soltanto come spazio di vendita ma anche come veri e propri centri di aggregazione, luoghi d'incontro per gli appassionati, anche grazie a una serie di eventi organizzati nel corso dell'anno. ospitando una varietà di eventi che attraggono un vasto pubblico.