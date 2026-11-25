Forte del percorso di riposizionamento realizzato nel 2026, Kometa si presenta a Marca 2027 con una strategia rinnovata per il libero servizio. Al centro dell'offerta l'evoluzione del banco frigo confezionato, un nuovo sistema visivo a scaffale e gli sviluppi della gamma proteica Giusto

La partecipazione a Marca 2027 rappresenta per Kometa un'importante occasione per condividere con il mercato il percorso di evoluzione intrapreso negli ultimi anni e presentare la visione che guiderà lo sviluppo del business nel comparto del libero servizio.

L'azienda, specializzata nella trasformazione di carni suine e avicole e presente in oltre 40 Paesi nel mondo, arriva alla manifestazione bolognese forte di un importante lavoro di riposizionamento del brand realizzato nel corso del 2026. Un percorso che ha interessato identità di marca, comunicazione, packaging e approccio all'innovazione, con l'obiettivo di rendere ancora più riconoscibile l'unicità della proposta Kometa agli occhi dei consumatori e dei partner della distribuzione.

La strategia di Kometa a Marca 2027: riposizionamento e libero servizio

Al centro della strategia vi è la volontà di interpretare in modo sempre più efficace le nuove esigenze di consumo. Oggi i consumatori ricercano prodotti capaci di coniugare gusto, semplicità e benessere, prestando crescente attenzione alla qualità degli ingredienti, al contenuto nutrizionale e alla trasparenza delle informazioni.

Un cambiamento che sta ridefinendo il mercato e che ha spinto Kometa a investire nell'evoluzione della propria offerta e nel rafforzamento della propria presenza nel banco frigo confezionato. A questo si aggiunge un fenomeno sempre più evidente nei punti vendita: la progressiva convergenza tra il mondo dei salumi e quello della carne fresca.

La convergenza tra salumi e carne fresca nel banco frigo confezionato

Le logiche di acquisto, le aspettative dei consumatori e la stessa organizzazione degli spazi espositivi mostrano una crescente contaminazione tra le due categorie, accomunate dalla ricerca di prodotti ad alto valore nutrizionale, ricchi di proteine e percepiti come naturali e autentici.

Un trend che Kometa intende intercettare valorizzando la propria esperienza nella lavorazione delle carni e proponendo soluzioni in grado di rispondere alle nuove esigenze di consumo, collocandosi sempre più come punto di riferimento per chi cerca qualità, gusto e benessere nella quotidianità.

Nuovo packaging e sviluppi della linea Giusto per Kometa a Marca 2027

Il lavoro svolto nel 2026 ha portato anche a un profondo rinnovamento del sistema visivo della gamma. Nuovi pack, un linguaggio grafico più contemporaneo e una maggiore valorizzazione dei plus distintivi dei prodotti consentono oggi a Kometa di presentarsi a scaffale con una personalità ancora più forte e coerente.

Un'evoluzione pensata per migliorare l'esperienza d'acquisto e facilitare la lettura dell'offerta, valorizzando al tempo stesso gli elementi che da sempre caratterizzano il marchio: qualità delle materie prime, attenzione nutrizionale e ricerca del gusto.

La linea Giusto rappresenta una delle espressioni più significative di questo percorso. Attraverso una proposta che combina elevato contenuto proteico, ridotto apporto di grassi e una lista ingredienti essenziale, Kometa ha saputo intercettare i bisogni di consumatori sempre più orientati verso prodotti capaci di offrire un equilibrio tra benessere e piacere. A Marca Kometa presenterà ulteriori sviluppi della propria strategia e nuove proposte destinate ad arricchire l'offerta Giusto nel libero servizio.

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