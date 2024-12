La bellezza di essere me, il nuovo corner di Coop Alleanza 3.0

All’Ipercoop Lame di Bologna Coop Alleanza 3.0 realizza un nuovo spazio dedicato alla cura della persona

Un nuovo spazio per la cura del benessere della persona. Si chiama La bellezza di essere me, il nuovo spazio realizzato da Coop Alleanza 3.0 all’interno del punto di vendita dell’Ipercoop Centro Lame, a Bologna. Con un investimento da 200.000 euro, il retailer ha potuto realizzare un corner per rispondere alle esigenze di un consumatore che cambia, e che, nel 2023 ha acquistato nei punti di vendita della cooperativa oltre 7 milioni di prodotti da bagno, quasi 6 milioni di articoli per la cura dei capelli, 5,4 milioni per la cura del viso e del corpo. Non solo, Coop Alleanza 3.0 ha venduto anche oltre un milione di cosmetici per uomo, con risultati che il retailer ritiene soddisfacenti riguardo il gradimento dei consumatori per i prodotti a marchio, che sono cresciuti in quasi tutte le categorie.

1 di 42

Nel corner La bellezza di essere me

Il nuovo spazio dedicato al beauty (ma non solo) misura complessivamente 650 metri quadri, con un percorso tematico in tre aree

l’area igiene , che offrirà complessivamente 1.200 prodotti, dall’igiene orale ai prodotti bagno, fino ai deodoranti;

, che offrirà complessivamente 1.200 prodotti, dall’igiene orale ai prodotti bagno, fino ai deodoranti; la sezione bellezza , con un assortimento di 4.600 referenze per il trattamento di viso, corpo, capelli, skin care e del make-up;

, con un assortimento di 4.600 referenze per il trattamento di viso, corpo, capelli, skin care e del make-up; lo spazio benessere e cura, dove sono disponibili 1.700 articoli, appunto, per la cura della persona. Largo qui ad alimenti salutistici, free from, integratori, e tutto ciò che è pensato per uno stile di vita sano.

A completare il corner lo spazio Coop salute, che era già presente nel negozio, con un assortimento di circa 2.200 articoli, sempre per la cura della persona, presidiato da 5 farmacisti. Altro tratto distintivo, la presenza, al centro del percorso, di un banco assistito con personale appositamente formato e riconoscibile per supportare i clienti con un servizio di assistenza. Per trasmettere l’idea di inclusività, di una bellezza non stereotipata e di benessere, sarà adottata un’ambientazione a impatto, con otto monitor e scaffalature a tinte verdi.

Un’operazione di marketing a supporto dell’iniziativa

Per promuovere quella che Coop Alleanza 3.0 definisce una “esperienza”, previsti eventi con esperti del settore, che guideranno soci e consumatori alla scoperta di tecniche di make-up, hair styling e dei benefici delle linee cosmetiche in vendita, oltre a fornire consigli su sulla salute. Il calendario degli appuntamenti è disponibile sul magazine gratuito La bellezza di essere me e sui social della cooperativa.