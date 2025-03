La campagna “Ma vai da Conad!” continua con le eccellenze locali

Terzo soggetto dopo i primi due dedicati al tema della convenienza e dei servizi digitali. Permane il tocco ironico, stavolta fornito da un "esperto umarèll"

Dopo due soggetti dedicati rispettivamente al tema della convenienza e all’ecosistema dei servizi digitali (quest'ultimo in onda durante Sanremo), la campagna “Ma vai da Conad!” prosegue con un terzo capitolo dedicato alle eccellenze locali, focalizzandosi sulla garanzia di trovare presso la catena la più grande ampiezza di assortimento in tal senso. Il tone of voice prescelto mantiene l'ironia immediata e autentica della "vita popolare", scegliendo l'azzeccata e ormai popolarissima figura dell'umarèll che osserva gli operai sul cantiere, offrendosi come saggio ed esperto consigliere.

Il nuovo spot è in onda dal 10 marzo sulle principali emittenti tv lineari, connesse, e ha una pianificazione digital e social. Il concept creativo rappresenta un'evoluzione del tipico racconto di marca dell'insegna, che non perde i suoi tratti distintivi ma sembra ringiovanire un po' target e linguaggi, con meno insistenza drammatica rispetto ad altri filoni narrativi del passato.

“Questo terzo soggetto rappresenta un’evoluzione significativa nella narrazione del brand: Conad non è solo un punto di vendita, ma un vero e proprio alleato nella vita di tutti i giorni, capace di semplificare le scelte dei consumatori e di garantire sempre il massimo valore", spiega Giuseppe Zuliani, direttore customer marketing e comunicazione di Conad:- "Con questa campagna vogliamo ribadire il nostro impegno nel valorizzare le eccellenze gastronomiche, rendendole accessibili a tutti. È una comunicazione che parla in modo empatico e diretto, e riflette il nostro desiderio di essere vicini ai consumatori, offrendo soluzioni concrete e immediate ai bisogni quotidiani, senza scendere a compromessi sulla qualità".

