La campagna pubblicitaria Glovo con il jingle “Din Don Glovo”

La campagna pubblicitaria Glovo on air sulle principali emittenti tv per aumentare la brand awarness del colosso del delivery

Glovo lancia la nuova campagna pubblicitaria on air sulle principali emittenti televisive. La campagna adv è firmata dall’agenzia spagnola Manifesto composta da un team guidato dall’art director e producer musicale Franchi Giuliodoro. La campagna pubblicitaria porta con se il lancio di un nuovo jingle, “Din Don Glovo”, e ha l’obiettivo di mostrare le occasioni di vita quotidiana nelle quali Glovo semplifica la vita ai propri clienti.

La campagna pubblicitaria Glovo per il qcommerce

Con questa strategia comunicativa, il colosso del delivery punta all’aumento della propria brand awarness, mettendo in luce le potenzialità del servizio nei momenti di vita quotidiana. Inoltre, con l’adv, Glovo punta a sponsorizzare il proprio servizio di quick commerce; non solo food, quindi, ma anche spesa di ogni genere recapitata a casa nel più breve tempo possibile. Glovo, infatti, ha introdotto da qualche anno il servizio di qcommerce che permette il recapito a casa di prodotti alimentari, ma anche di cura della persona o, per esempio, fiori per regali dell’ultimo minuto.

Gli spot da 20 secondi

La pianificazione della campagna pubblicitaria è a opera di Zenith Media. Sono previsti spot da 20 secondi supportati dalle attività sui canali digital. La produzione è firmata da Blua Production House, di Barcellona.