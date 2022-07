La partnership tra Glovo e Interlaced

Si avvia la collaborazione tra Glovo e Interlaced. la piattaforma di home delivery infatti adotta i servizi di gestione del dato di prodotto (SMT collector)

Glovo adotta i servizi di gestione del dato di prodotto (SMT collector) offerti da Interlaced, sottolineando in questo modo l'accordo quadro nato tra le due società. Interlaced negli ultimi anni ha aiutato molte aziende del panorama nazionale a gestire i dati di prodotto, permettendo così al consumatore di visualizzare informazioni, foto e caratteristiche a prescindere dal mezzo digitale usato, portando così la comunicazione di prodotto ad una vera omnicanalità.

“Da diversi anni Interlaced mediante i propri sistemi SMT fornisce assistenza ai retailer italiani per la gestione dei dati di prodotto e per le attività di marketing digitale, per questo ritenevamo fondamentale una collaborazione con una piattaforma così importante come Glovo -afferma Matteo Pappalardo, ceo di Interlaced-. Siamo felici che la collaborazione sia sfociata in un accordo diretto e che la qualità del nostro servizio di product information management siano state motivo di scelta. Ritengo che la nostra esperienza nel campo della gestione dei dati di prodotto di diverso settore e natura sia oggi la nostra forza per dare una visione chiara alle aziende che approcciano la comunicazione digitale e l’eCommerce”.