La cannabis approda nei grandi magazzini inglesi

British Cannabis lancia una collezione super premium, Cbd by British Cannabis, in vendita nel retailer Selfridges di Londra

British Cannabis Lancia la collezione super premium di integratori e cosmetici realizzati con cannabis al 100%. Lo fa in uno dei retailer premium più famosi del Regno Unito: Selfridges. La gamma debutta nello store di Londra all’interno del Feel Good Bar e sul sito del grande magazzino (selfridges.com). La collezione Cbd by British Cannabis verrà presentata nella Beauty Hall di Selfridges, un luogo in cui scoprire i prodotti atti alla stimolazione di pratiche di benessere innovative, ma, soprattutto, sede di brand leader a livello mondiale. Il brand British Cannabis è stato lanciato sette anni fa come rivenditore di Cbd (cannabidiolo), dalla compagnia Cbd Health Foods Ltd, e ha subito riscosso un grande successo per l’alta qualità e il gusto dei suoi prodotti.

La cannabis legale, o meglio Cbd, è un trend in continua espansione anche in Italia. La Marijuana è la sostanza psicoattive più utilizzate nel nostro Paese, specialmente dai giovani. Con una parziale legalizzazione in questa direzione, e la vendita della Cbd, non solo diminuiscono drasticamente gli acquisti “illegali”, ma calano anche le vendite di medicinali di tipo A (come gli ansiolitici) che necessitano di ricetta medica. Di fatto, ogni rivenditore di tabacchi o prodotti per lo svapo ha inserito come referenza prodotti a base di Cbd. Molte sono le rivendite esclusivamente dedicate a questi prodotti con referenze di ogni genere: dal te, ai biscotti, fino agli oli essenziali e le candele.

Gli effetti benefici

British Cannabis ci tiene a precisare che il suo prodotto “is not just Cbd”. Le referenze a base di cannabis commercializzate dal brand contengono, infatti, centinaia di altri elementi benefici della cannabis, come flavonoidi e fenoli. Ogni prodotto è rigorosamente testato per verificarne la sicurezza e l’assenza di Thc (sostanza presente nella cannabis responsabile dell’effetto psicoattivo) ed è ottenuto grazie alle competenze accumulate da British Cannabis e grazie alla costante ricerca. British Cannabis ha lanciato una campagna televisiva lo scorso marzo proprio per sponsorizzare il prodotto di punta, nell’ambito di un investimento da mezzo milione di sterline volto alla sensibilizzazione dei consumatori nei confronti di una sostanza ancora troppo legata al concetto di illegalità. Con questa adv British Cannabis ha sfondato anche il muro della televisione: Sky ha per la prima volta aperto le sue porte agli inserzionisti di cannabis legale.

Attualmente in Europa il mercato della Cbd ha superato i 500 milioni di euro all’anno. La legislazione ha approvato la produzione, la commercializzazione e l’uso dei derivati della canapa a condizione che ci sia un tasso di Thc che non superi lo 0,2%. In Italia sono stati molti i dibattiti e coloro i quali si sono schierati per un drastico no, fino al 2017 quando anche nel nostro Paese è stata resa legale questa sostanza, con un tetto massimo di Thc dello 0,6%. Oggi il mercato è particolarmente solido e le prospettive di crescita sono consistenti.

Studi, pubblicati da organismi ufficiali come l’Oms, hanno dimostrato che la Cbd abbia effetti particolarmente positivi sull’organismo. L’olio, per esempio, viene utilizzato in combinazione con i farmaci classici per curare numerose malattie. La cannabis legale, quindi, è utile non solo come rilassante naturale, ma anche nei casi di dolore cronico, corre in soccorso delle terapie oncologiche ed è particolarmente utile per le patologie psichiatriche.