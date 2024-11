La collaborazione decennale tra iN’s Mercato (Pam) e Gimatrans

Da oltre dieci anni Gimatrans è fornitore principale per gestire le operazioni di smistamento dal Ce.Di di Trezzo sull’Adda di iN's Mercato

La collaborazione tra l'insegna iN's mercato (Pam) e Gimatrans è iniziata dieci anni fa e prosegue anche oggi consolidandosi nel tempo. L'azienda, infatti, è fornitrice principale per gestire le operazioni di smistamento dal Ce.Di di Trezzo sull’Adda, coprendo un’area geografica che si estende da Aosta a Parma.

L'operatore logistico ha sostenuto l'insegna, che quest'anno compie trent'anni di attività, durante periodi più o meno complessi come nel caso della pandemia durante la quale ha messo a disposizione mezzi per tratte fuori dal lavoro consueto, effettuando carichi notturni per garantire continuità di servizio ai punti di vendita, in particolare al deposito iN’s di Tortona in Toscana, riuscendo così a fronteggiare il picco di attività con navette di

surgelato.

I 30 anni di iN's Mercato

Il primo discount iN's Mercato fu inaugurato nel 1994 in Veneto. Oggi la rete dell'insegna conta oltre 560 punti di vendita in 12 regioni italiane con più di 3.900 collaboratori.