Il nuovo spot di In’s Mercato con focus sul risparmio

Sarà in onda dal 24 settembre lo spot di In's Mercato (Pam) che conferma Alessia Mancini e punta su valori come la convenienza

Sarà in onda dal 24 settembre, sui canali Mediaset, il nuovo spot di iN's Mercato (Pam), insegna discount presente in 12 regioni italiane con oltre 550 store. Focus della campagna sono i temi valoriali dell’insegna. Lo spot si articola in due diversi format: il long video da 60’’ e il brand video da 30’’. I due spot televisivi, che vedono la partecipazione di Alessia Mancini, ambassador già consolidata su più fronti e riconfermata volto dell’insegna, mettono in evidenza l’impegno di iN’s nel garantire una spesa completa con un risparmio di qualità e il suo ruolo sociale a favore delle famiglie italiane. Oltre alla tv, la campagna sarà presente anche su volantino, con una vesta grafica rinnovata e sarà supportata da una comunicazione multicanale che coinvolgerà diversi mezzi e piattaforme con diffusione sui principali social network (Facebook, Linkedin, Instagram, TikTok), con contenuti interattivi che inviteranno gli utenti a scoprire iN's Mercato e i suoi valori. Infine, la campagna sarà visibile anche sul sito web di iN's Mercato e su altri canali digitali, come banner, video e newsletter, per raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.

La convenienza

L'iniziativa si avvale anche dell’approvazione ricevuta da iN's Mercato da Altroconsumo, l'associazione dei consumatori, che ha assegnato all'insegna i sigilli di Discount Salvaprezzo in Italia, messi in evidenza nello spot, di Paniere misto discount e Supermercato/Discount Salvaprezzo in Italia - Prodotti economici.