La corretta gestione dei RAEE 1contro1 presso la grande distribuzione

ERP Italia Servizi è un intermediario autorizzato alla gestione di tutti i tipi di rifiuti, pericolosi e non, iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 8 C ed opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una rete di trasportatori ed impianti certificati.

La missione dell’azienda consiste nel fornire alle grandi realtà, che gestiscono importanti volumi di rifiuti, anche di diverse tipologie, soluzioni personalizzate complete, conformi alle normative vigenti.

L’esperienza ed il know how sviluppato dal Gruppo di cui ERP Italia fa parte, consentono di proporre sul mercato una gamma di servizi per la corretta gestione, il trattamento e la valorizzazione economica dei rifiuti speciali professionali a scopo di riciclo, perseguendo il principio dell’Economia Circolare.

I servizi specifici per la distribuzione e il canale retail:

• Servizio di “1contro1” presso i punti vendita e per la distribuzione online,

ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e del D.M. 65/2010, che prevede il ritiro della vecchia apparecchiatura equivalente a fronte dell’acquisto di una nuova;

• Servizio di “1contro0” presso i punti vendita e per la distribuzione online,

ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e del D.M. 121/2016, che prevede il ritiro della vecchia apparecchiatura equivalente senza l’obbligo di acquisto di un nuovo prodotto;

• Servizio di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti all'interno del punto vendita;

• Gestione dei rifiuti derivanti da operazioni di restyling e ristrutturazione;

• Servizio di gestione raccolta Pile esauste presso il punto vendita e servizio di iscrizione dei punti vendita presso il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori;

• Fornitura di contenitori idonei per ogni tipologia di rifiuto speciale;

• Servizio di formazione degli addetti dei punti vendita;

• Servizi di consulenza tecnico-normativa ambientale;

• Servizi di consulenza operativa per la dichiarazione e trasmissione del MUD;

• Tenuta dei Registri di Carico e Scarico e di tutta la documentazione obbligatoria;

• Servizio di consulenza operativa per iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Servizio “1 contro 1” – Svolgimento:

1. Il cittadino si reca presso il Punto di Vendita (PdV) con il RAEE ed acquista un’apparecchiatura elettrica ed elettronica di tipo equivalente ai sensi del D.Lgs. 49/2014;

2. Il Punto di Vendita ritira la vecchia apparecchiatura e compila lo schedario di carico;

3. Il Punto di Vendita conferisce la vecchia apparecchiatura nell’unità di carico (UDC);

4. Quando l’unità di carico è piena, il Punto di Vendita invia una richiesta di ritiro ad ERP Italia Servizi;

5. ERP Italia Servizi organizza il ritiro tramite i propri operatori e concorda la data del servizio

con il Punto di Vendita;

6. L’operatore ritira l’unità di carico e rilascia il relativo documento di trasporto. Il Punto di

Vendita compila lo scarico sullo schedario;

7. I RAEE ritirati vengono portati all’impianto di trattamento più vicino per essere riciclati.

La normativa ha previsto una serie di obblighi specifici ai quali i distributori devono attenersi e che riguardano sia la gestione operativa dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che la gestione documentale.

In quest’ottica e nel rispetto dei principi sui cui si basa l’impianto normativo, la corretta gestione dell’attività di raccolta e riciclo delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rappresenta un valore aggiunto per l’ambiente e per la collettività alla quale il distributore contribuisce anch’esso tra gli attori della filiera, con l’obiettivo di raggiungere i tassi di raccolta imposti dall’UE.

ERP Italia Servizi fornisce un valido supporto per adempiere nella maniera corretta alle normative vigenti in materia ambientale e nello svolgimento delle attività necessarie alla raccolta e al riciclo delle AEE presso i punti vendita.

