La crescita a doppia cifra dell’eCommerce Bonprix

Cresce l'eCommerce del gruppo Bonprix (parte del Gruppo Otto di Amburgo) che nel 2020 registra un incremento del +19% dovuto anche al contributo di Euronova e delle neo arrivate Lascana Italia e bonprix Spagna. Il fatturato di Bonprix Italia, cui fanno capo le filiali di Italia, Grecia, Slovenia, Austria e Svizzera, raggiunge quota 258 milioni di euro.

Solo nel nostro Paese il canale eCommerce ha registrato un fatturato di 104 milioni di euro, segnando un +25% rispetto all’anno precedente. Buone le perfomance anche per il comparto casa e la lingerie gestiti con Euronova e Lascana.

Il trend di crescita della spesa online si conferma, quindi, ancora una volta. Il 2020, infatti, è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid19 e alle relative restrizioni che hanno portato i consumatori a optare per il web. A riguardo Stephan Elsner, direttore generale di Bonprix Italia, dichiara: “Il 2020 è stato un anno record per noi, il lockdown ha dato una spinta alla digitalizzazione del consumatore italiano in modo irreversibile: si tratta di una grande opportunità di ulteriore crescita per il gruppo Bonprix. Per il 2021 il nostro obiettivo è stabilizzare il trend e consolidare la fiducia dei nuovi clienti acquisiti”.

Insegna dell'anno

Bonprix, presente in 30 Paesi del mondo con oltre 35 milioni di clienti e un fatturato a livello mondiale che supera il miliardo di euro, ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il premio Insegna dell’Anno per la categoria abbigliamento donna. In tutta Italia hanno votato 106.320 persone esprimendo un totale di 205.500 preferenze certificate alle 543 insegne valutate.