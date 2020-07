La crescita della rete Supermercati Vivo in centro Italia

Sette aperture in due mesi potenziano la presenza di Vivo, l’insegna dei supermercati in affiliazione, di proprietà del Consorzio C3, gestito nel centro Italia da Maiorana Maggiorino Spa, già proprietario di quattro cash&carry e un centro distribuzione con quattro piattaforme per carne, pesce, ortofrutta e surgelati.

Lo sviluppo della rete

Attualmente la rete è formata da 300 punti di vendita di cui 52 nel Centro Italia ma si sta programmando lo sviluppo attraverso la selezione di affiliati, come conferma Maggiorino Maiorana, fondatore e Ceo di Maiorana Maggiorino spa e presidente del Consorzio C3. “Stiamo selezionando nel Lazio e nel centro Italia nuovi affiliati, in grado di diffondere i nostri valori -spiega-. La buona risposta al modello di affiliazione proposto ci conferma che è quello più in sintonia con le esigenze dei nostri clienti. Agli operatori di settore che vogliono crescere con un’insegna in pieno sviluppo, mantenendo una parte di autonomia, offriamo tutto il supporto necessario per avviare, gestire e promuovere il punto di vendita. Dall’ampio assortimento di prodotti tra cui i freschi, freschissimi, selezionati con cura e tracciati in sicurezza per garantirne la qualità, fino alle offerte dedicate e alla promozione pubblicitaria con volantini periodici, le pagine sui quotidiani locali, i canali web e social e la Radio in Store per i punti di vendita Vivo”.