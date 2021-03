Vivo (consorzio C3): sette aperture nel Lazio

La rete dell'insegna Vivo si rafforza nel Lazio con sette strutture che vanno ad ampliare la presenza nella regione. Vivo, di proprietà del consorzio C3, è gestito per il centro Italia da Maggiorino Maiorana spa, proprietario di quattro cash&carry e un centro distribuzione con quattro piattaforme per carne, pesce, ortofrutta e surgelati.

La presenza dell'insegna comprende oltre 300 punti di vendita in Italia di cui oltre 60 nell'area centrale del Paese. Per svilupparsi ulteriormente in questo contesto, Maiorana ha avviato una campagna di selezione di affiliazione proposto, che offre supporto e vantaggi agli operatori, anche per metrature inferiori, come nel caso dei negozi di prossimità Vivo Mio.

“La campagna di affiliazione, avviata nel secondo semestre 2020, continua ad avere un ottimo riscontro - afferma Maggiorino Maiorana, fondatore e Ceo di Maiorana Maggiorino spa e presidente del Consorzio C3 -. Stiamo continuando a selezionare operatori motivati che condividono i nostri valori di qualità, servizio e convenienza. Agli operatori di settore che vogliono crescere con un’insegna in pieno sviluppo, mantenendo una parte di autonomia, offriamo tutto il supporto necessario per avviare, gestire e promuovere il punto di vendita. Dall’ampio assortimento di prodotti tra cui i freschi, freschissimi, selezionati con cura e tracciati in sicurezza per garantirne la qualità, fino alle offerte dedicate e alla promozione pubblicitaria con volantini periodici, le pagine sui quotidiani locali, i canali web e social e la Radio in Store per i punti di vendita Vivo”.