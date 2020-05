La crescita dell’eCommerce Apposta.com

Un incremento a due digit di fatturato sul mercato italiano rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i risultati registrati da Apposta.com, il native digital brand che realizza camicie su misura Made in Italy, nato dall’incontro tra Gianmarco Taccaliti, erede dell’omonimo e centenario laboratorio di camiciai di Camerano (An), e Gianluca Mei, esperto di strategie e tecnologie digitali. Ad incidere positivamente sui risultati potrebbero essere vari motivi, e quasi del tutto legati alle conseguenze del lockdown.

Il sito offre oltre 3.000 miliardi di possibili combinazioni, più di 4.000 tessuti per personalizzare ogni dettaglio del capo che si sceglie. La consegna è a domicilio e non ha alcuna limitazione geografica. Per ogni utente viene creato un profilo unico, con le proprie misure e preferenze di tessuto, per velocizzare il percorso degli acquisti successivi.

Gianluca Mei, co-founder di www.apposta.com, commenta: “Crediamo che il nostro sito sarà destinato a crescere anche in futuro: per molto tempo, infatti, risolverà le esigenze di uomini abituati a vestirsi con capi unici, offrendo qualità e semplicità, assolutamente senza rischi. Il nostro innovativo modello di impresa si fonda su un format green; siamo in grado di soddisfare le esigenze e i gusti personali di ciascun cliente, rispondendo al bisogno crescente di personalizzazione delle persone, senza dispersioni e disavanzi produttivi, applicando processi più sostenibili ed etici”.