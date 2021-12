Un altro tema cavalcato sempre di più dalle iniziative loyalty riguarda l’economia circolare e la sostenibilità. Un esempio per tutti: Ikea, che ha lanciato un programma di buyback dei mobili di seconda mano. I membri del programma ottengono credito da utilizzare in store (dal 50 al 30% del prezzo del mobile originale a seconda del grado di usura); quindi i mobili vengono rivenduti in negozio in un apposito corner. Un altro esempio riguarda Boots che, in Uk, ha lanciato in 700 negozi il programma Recycle & Get Rewarded, che prevede che ogni 5 prodotti beauty difficili da riciclare si ottengono 250 punti, del valore di 5£. Il risultato è stata la raccolta di 500.000 prodotti in 6 mesi. Adidas, invece, ha fatto partnership con ThredUP (che ha lanciato la piattaforma di RaaS-Resale-as-a-Service) in modo che i brand possano raggiungere più facilmente il mercato della seconda mano) per lanciare il programma Choose to Give Up.

Esempi che mostrano come la loyalty sia ormai diventata parte integrante della digital transformation, non più solo un progetto a latere. “Il digitale ha abilitato la nascita di nuovi business model e tecniche predittive (capaci cioè di prevedere l’evoluzione dello scenario di contesto e fornire quindi risposte mirate, ndr) e questo ha consentito di migliorare i servizi di loyalty e di lanciarne di nuovi”, ha precisato Ziliani. Fin qui lo stato dell’arte. Quanto al futuro, uno dei concetti chiave da qui in avanti sarà il “live”, inteso come interesse per gli altri individui che fanno cose in tempo reale sulle piattaforme social. Uno scenario che apre le porte al “live commerce”, nel quale si stanno distinguendo soprattutto le aziende cinesi. “Anche il consumatore italiano è tra i più attenti agli acquisti via social”, ha ricordato Cristina Ziliani. Che ha concluso segnalando tra le possibili evoluzioni la creazione di super app, come quella annunciata da PayPal, che punterà a consolidare tutti gli strumenti finanziari che un consumatore può avere sul proprio smartphone, inclusi loyalty points, buy now pay later, QrCodes readers, money transfer e conto deposito con interessi. “I connected consumers vedono favorevolmente le super apps perché non amano avere i propri dati sparsi in tanti posti diversi”, è la chiave di lettura. TESCO: CREARE CONTENUTI EMOZIONALI Da tempo all’avanguardia sul fronte delle politiche di fidelizzazione, Tesco conferma questo approccio con il successo della campagna Tesco food love stories, racconti di storie “d’amore” che hanno per baricentro il cibo. La catena ha puntato su una comunicazione capace di creare un legame emozionale con l’audience e le famiglie. L’associazione ricercata è quella tra qualità degli affetti e qualità alimentare, con posizionamento dell’identity su questo asset, dato che ricerche di mercato interne all’azienda avevano dimostrato come la qualità non fosse un percepito diffuso tra gli acquirenti di Tesco. Un modo, dunque, per rilanciare la propria immagine e distinguersi dalle iniziative dei principali concorrenti, più focalizzate sui prodotti che sui consumatori. Il successo della campagna è spiegato dagli analisti non solo per il forte focus sul cliente, ma soprattutto per la capacità di targetizzazione dei vari strumenti di comunicazione basata sull’analisi dei dati loyalty. Un patrimonio ingente di informazioni che sono state sistematizzante per comprendere al meglio le leve da attivare presso il pubblico, orientandone una percezione positiva verso il gigante della grande da Gdoweek n. 18, 30 novembre 2021