Tesco e Gorillas: l’accordo per la consegna rapida della spesa online

La piattaforma di quick commerce Gorillas ha firmato un accordo con il retailer britannico Tesco per l'avvio di un progetto, al momento in fase sperimentale, per proporre ai consumatori il servizio di consegna veloce nel Regno Unito. La partnership coinvolgerà anche i magazzini fisici ubicati all'interno dei negozi Tesco. Il primo store coinvolto è a Thornton Heath, Greater London, a seguire il servizio sarà esteso alle altre strutture della catena.

"Questa partnership consente a entrambi i marchi di mettere in campo i propri punti di forza e di stabilire un'offerta di generi alimentari più rapida e di qualità superiore ai consumatori del Regno Unito", commenta Adrian Frenzel, COO di Gorillas.

L'assortimento iniziale coinvolto in questa operazione sarà di oltre 2.000 articoli per i quali sono stati predisposti quindi mini magazzini allestiti all'interno dei supermercati dell'insegna inglese.

Questa iniziativa asseconda le rinnovate abitudini dei consumatori che, soprattutto in conseguenza del lockdown e della relativa emergenza sanitaria, hanno optato per la spesa online. Un settore, questo, in continua crescita che i retailer hanno voluto potenziare per rispondere alla domanda crescente dei propri clienti.

“L'idea di poter raggiungere i nostri clienti in soli 10 minuti è davvero entusiasmante -afferma Jason Tarry, chief executive officer Irlanda e UK di Tesco-. Questo servizio ci permetterà di facilitare gli acquisti dei nostri clienti”.

Gorillas sta rapidamente crescendo in vari Paesi nel Mondo. Nel nostro Paese ha già conquistato varie piazze come raccontato in questo articolo.