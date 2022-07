La linea L’Ecologico Icefor: il tuo contributo alla salvaguardia del pianeta passa anche da noi

Perché pasare ai detergenti L'Ecologico?

Perché non solo farete un favore a voi stessi, ma anche all’ambiente!

Da oltre 40 anni, I.C.E.FOR Spa è sinonimo di detergenti, detersivi e prodotti per la pulizia e per la casa di alta qualità, realizzati con materie prime vegetali.

La nostra linea di prodotti L'Ecologico è presente presso molte strutture distributive, è pertanto un prodotto accessibile, ma che al tempo stesso non accetta compromessi.

Perché dovreste scegliere proprio i prodotti di questa linea?

Perché contengono materie prime di origine vegetale completamente e rapidamente biodegradabili e sono privi di coloranti e conservanti.

Contengono tensioattivi ricavati dagli scarti della lavorazione della filiera della barbabietola da zucchero e del grano che non sottraggono risorse al mercato alimentare e valorizzano la materia prima vegetale che altrimenti sarebbe destinata a trasformarsi in rifiuto.

Ma non solo, le formule dei prodotti contengono materie prime certificate RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ovvero tensioattivi di origine naturale che garantiscono la coltivazione sostenibile dell’olio di palma.

Inoltre, le materie prime utilizzate non sono di origine animale e i prodotti non vengono testati su di essi, Certificati Ecobiocontrol e Ecobiovegan.

I detergenti per la casa della gamma L’Ecologico, risultano anche più sicuri per la salute, in quanto sono testati nickel, cromo e cobalto (metalli a rischio di allergie) e nelle formule è previsto un limitato uso dei VOC - Composti Organici Volatili - così da limitare l’inquinamento indoor.

Inoltre, tutti gli imballaggi della linea sono realizzati attraverso l’utilizzo di granuli di plastica certificati derivati dalla seconda vita di flaconi provenienti dalla raccolta differenziata domestica, trattasi ovvero di flaconi in plastica 100% riciclata certificata Plastica Seconda Vita.

La linea L'Ecologico è molto altro ancora

È l’unica linea di detergenti in Italia ad essere consigliata da Legambiente ed è anche certificata Ecolabel.

Scegliendo il Fiore della Comunità Europea sulla confezione (marchio Ecolabel) porterete a casa la garanzia dell’efficacia, della sicurezza e la certificazione di un ridotto impatto ambientale.

La nostra linea L’Ecologico inoltre è raccomandata per la qualità dei processi produttivi certificati con norme internazionali di prodotto BRC GS Consumer Products e IFS HPC.

Non resta che mettervi alla prova e cambiare il modo di prendersi cura di voi stessi, della vostra casa e del pianeta.

Per saperne di più:

