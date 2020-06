La linea Sapori&Valori di Etruria Retail

A sostegno del territorio, Etruria Retail, attiva con 290 punti di vendita Carrefour e La Bottega, lancia la linea Sapori&Valori, dedicata alla valorizzazione dei produttori locali di Toscana, Umbria e Alto Lazio, accompagnata dalla campagna Diamo una mano ai produttori locali.

Gli oltre 2.900 prodotti in totale, di cui oltre 2000 prodotti freschi, provenienti da 200 fornitori, riconoscibili per il logo Sapori&Valori, saranno evidenziati nei punti di vendita con apposita segnaletica e avranno prezzi bloccati. I primi prodotti inseriti in assortimento sono per la Toscana: il Pecorino Toscano dop e il Prosciutto Toscano dop Per l’Umbria sono stati selezionati il Prosciutto di Norcia igp dell'azienda Cannelli, il Pecorino Mazzatosta, stagionato e fresco, ma anche i i meloni di Fatarella e i frutti rossi a marchio Piccioli dell’Azienda AgriBi.

“In un momento difficile come questo abbiamo scelto di sostenere l’economia dei territori in cui siamo presenti e di portare sul mercato il valore aggiunto della qualità, della freschezza e della trasparenza dei prodotti -spiega Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail-. Grazie a una rete capillare e a un format di vendita multicanale siamo in grado di soddisfare le esigenze di spesa dei nostri clienti, offrendo il meglio dei prodotti della Toscana e dell’Umbria, a prezzi convenienti e bloccati”.