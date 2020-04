Retailinprimalinea. Etruria Retail (Carrefour): 50mila euro alla Protezione civile

Per sostenere l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature indispensabili per le terapie intensive e per far fronte all’emergenza Coronavirus, Etruria Retail, insieme ai supermercati affiliati Carrefour in Toscana, Umbria e alto Lazio, ha avviato una raccolta fondi grazie alla quale sono stati donati 50 mila euro alla Protezione Civile.

“È un piccolo gesto per stare vicino al personale medico, infermieristico, sanitario e volontario che sta facendo uno sforzo straordinario per affrontare l’emergenza -commenta Graziano Costantini, dg di Etruria Retail-. Anche in questo caso, i nostri punti di vendita hanno risposto con grande generosità, per questo abbiamo deciso come azienda di raddoppiare la cifra raccolta. Siamo di fronte a una situazione difficile per tutto il Paese e i nostri negozi sono in prima linea, per questo ringrazio tutti i dipendenti e tutta la rete, che ogni giorno garantisce nei nostri supermercati cibo e generi di prima necessità. Insieme e con lo sforzo di tutti sapremo superare questo difficile momento”.